Na svou zatím poslední oběť si recidivista počíhal za výtahem v panelovém domě v Jižní ulici.

„Když 74letá žena čekala na výtah, přistoupil k ní zezadu a bez varování jí vystříkal do obličeje téměř celý obsah práškového hasicího přístroje. Teprve, když s tím skončil, začal na ni pokřikovat, ať mu dá peníze,“ popsala drsnou scénu Baláková.

Lupič pak sám aktivně prohledal ženě kapsy u bundy, kde našel peněženku, se kterou pak utekl. „Bylo v ní devět set korun a platební karta,“ doplnila Baláková.

Žena při přepadení volala o pomoc. Na to zareagoval jeden z nájemníků domu, který vyběhl na chodbu, a když zjistil, co se stalo, začal prchajícího lupiče pronásledovat. Poté, co ho doběhl, vzal mu odcizené peníze, které pak ženě vrátil.

Loupil před třemi roky



„S pachatelem se více nekonfrontoval, ale ještě v průběhu pronásledování požádal jednoho z motoristů na ulici, aby kontaktoval tísňovou linku 158 a později osobně policistům podal pachatelův velmi podrobný popis,“ uvedla mluvčí s tím, že na základě popisu pak policisté pachatele do třiceti minut zadrželi v centru České Lípy.

Nebyla to jeho první podobná akce. Za tři loupeže spáchané na ženách, byl odsouzen už v roce 2014. Na svobodě byl jen den.

„Za přepadení 74leté seniorky mu nově hrozí až desetiletý trest odnětí svobody,“ dodala Baláková.