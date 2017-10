„Okresní soud, podle kterého lékaři při porodu nepochybili, se dostatečně nevypořádal se závěry o časovém průběhu porodu. K dispozici totiž nebyl záznam děložních kontrakcí. My neříkáme, že rozhodl správně, či nikoliv. Je však třeba doplnit znalecké posudky se zaměřením na tuto otázku, konkrétně na druhou dobu porodní a na časové souvislosti. Vyloučeno není ani vypracování revizního znaleckého posudku. O tom však rozhodne právě okresní soud,“ vysvětlila předsedkyně senátu olomouckého KS Karla Musilová.

Vlastimil Blaťák, otec nyní šestileté Lucie, která se ve FNO narodila v říjnu 2010 s poškozeným mozkem, po nemocnici požaduje 16,9 miliónu korun a rozhodnutí KS přivítal.

Průlomový rozsudek?



„Konečně se našel někdo, kdo se nad tím případem zamyslel do hloubky, pročetl si, co se skutečně stalo, a byl schopen si ty věci dát do souvislostí. Jsem šťastný, a to nejen za sebe, ale hlavně proto, že doufám, že by z toho mohl být průlomový rozsudek v českém porodnictví. Zamezilo by se věcem, které se dějí a vůbec se nepíší do zdravotnické dokumentace, nebo se schovávají za zdravotnickou latinu a nikdo tomu nerozumí,“ řekl Blaťák.

Právní zástupce FNO Karel Vítek verdikt KS nechtěl komentovat. „Jde o ryze odbornou záležitost. Neodvažuji se k tomu vyjadřovat. Musí to posoudit znalci,“ prohlásil jen Vítek.

Holčička se ve FNO narodila s poškozeným mozkem. Stále leží, má trvalé zápaly plic a neumí polykat. Situace je pro rodinu finančně náročná a i to byl podle ní jeden z důvodů, proč se obrátila na soud. „Život mě donutil podnikat, což na jedné straně naši finanční situaci v posledním roce zlepšilo, ale zase si nepamatuji, kdy jsem naposledy spal,“ prohlásil už dříve Blaťák.