Multikára narazila do stromu. Řidič skončil s vážným zraněním v nemocnici

K vážné dopravní nehodě vyjížděli v pondělí ráno záchranáři do Vacova na Prachaticku. Řidič multikáry nezvládl v zatáčce řízení a narazil do stromu. Vrtulník ho s těžkým zraněním přepravil do nemocnice.