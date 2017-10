Podle obhajoby to ale byl naopak policista v civilu, kdo se divoce pral s organizátory demonstrace. Reichovi nyní hrozí až čtyři roky vězení.

Prvomájové Brno je tradičním dostaveníčkem pravicových radikálů, kteří se při těchto akcích už několikrát střetli s policisty nebo měli konflikty s odpůrci neonacismu. K několika vyhroceným situacím došlo i při letošní akci. Nejviditelněji se do nich zamotal paradoxně jeden z policistů v civilu, jenž se dostal do pěstní potyčky se dvěma organizátory, jedním z nich byl právě Reich.

Bezdůvodně zaútočil na člověka s kolem, který tam jen stál a nikoho nenapadal. policista o zadrženém

Policista z ostravské Speciální pořádkové jednotky přijel se svými kolegy vypomoci brněnským policistům udržet demonstraci na uzdě. Nadřízení rozhodli, že se v civilním oblečení vmísí do davu a bude monitorovat dění. „Dostal jsem se do situace, kdy z místa akce chtělo odjet vozidlo Dělnické mládeže, před ním ale stáli lidé s jízdními koly. Chtěl jsem jim říct, aby raději uhnuli stranou, když v tom vyběhl zpoza auta pan Reich a jednoho cyklistu napadl nebo do něj strčil,“ popsal policista začátek konfliktu.

Policisté zpacifikovali policistu



Policista podle svých slov Reicha odstrčil s výkřikem Policie!, aby hned poté dostal ránu. „Myslím, že to bylo do hlavy, protože jsem ztratil brýle. Dal jsem mu taky ránu, pak jsem začal dostávat údery zezadu. Policisté z Brna, kteří mě neznali, mě stáhli na zem. Já jsem se jim prokázal heslem a policejní páskou, kterou jsem si při zákroku nestihl nasadit, poté mě pustili,“ prohlásil policista, který poté, co jej kolegové propustili, sám Reicha zadržel.

„Bezdůvodně zaútočil na člověka s kolem, který tam jen stál a nikoho nenapadal,“ vysvětlil pak policista Reichovo zatčení. Obhajoba naopak poukazuje zejména na videa a fotografie z akce, na nichž muž v tmavém oblečení divoce šermuje pěstmi proti organizátorům demonstrace a vrhá se na ně.

Muže v černém, kterým má být právě napadený policista, pak při prudkém konfliktu povalili na zem a odtáhli o kus dál další policisté v civilu. Případ bude u brněnského soudu pokračovat výslechem dalšího svědka v listopadu, kdy by mohl zaznít i rozsudek.