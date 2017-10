K celé události došlo před třemi lety na služebně Brno-Výstaviště. Policisté tam přivedli zadrženého recidivistu, který ve svých třiačtyřiceti letech strávil dvacet let za mřížemi.

Recidivista měl být nedbale připoután k zábradlí a Zemánek mu měl oznámit: „Buď se ke všemu přiznáš, anebo bude lepší, když se zabiješ, okrádáš slušné lidi.“ Recidivista pak vyskočil z okna v pátém patře a dopadl na střechu kuchyňky o tři patra níž.

Zraněného muže pak měli najít policisté Roman Leikeb a Petr Kölbl, kteří mu měli dát co proto. Recidivistu se zlomenou nohou podle verdiktu soudu vlekli do schodů, přičemž mu měli dát několik ran, nedbajíce jeho nářků.

Škodolibý asociál



Zemánek, Leikeb i Kölbl dostali podmínky a všichni tři se obrátili na NS. Ten ale vyhověl jen Zemánkovi, na jehož stranu se postavilo i Nejvyšší státní zastupitelství s tím, že Zemánek neměl zadrženého střežit a není jasné, jakou povinnost měl tedy vlastně porušit.

Soudce Otevřel znovu vyslechl recidivistu, jenž prohlásil, že kromě domovní prohlídky byl stále pod dozorem policisty Zemánka. „Nehlídal mě nikdo jiný kromě pana obžalovaného,“ prohlásil muž, který si odpykává 3,5 roku vězení za vloupání.

„Je to všechno lež. Celý život jsem se snažil žít slušně morálně, věřil jsem v dobro v lidech. Teď jsem byl nucen se zadlužit, abych mohl zaplatit obhajobu. Je to škodolibý asociál, chtěl utéct a vymyslel si tento příběh, aby to zastřel,“ hájil se již dříve u soudu Zemánek.