Nehoda se stala po 13. hodině na Ostravské ulici. „Pětapadesátiletý řidič na skútru jel ve směru od Ostravy na Karvinou, pravděpodobně jel v pravém jízdním pruhu, kde narazil do stojícího osobního vozidla,“ popsala policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Motocyklista měl narazit do vozu Ford Focus, kterého odstavil u krajnice řidič poté, co mu to nařídila policejní hlídka. Ta totiž při kontrole zjistila, že šofér nesmí řídit.

Podle mluvčího moravskoslezských záchranářů Lukáše Humpla byl muž po nehodě v bezvědomí, současně mu selhal krevní oběh. „První pomoc se mu pokoušeli poskytnout ještě před příjezdem záchranářů svědci, kteří zahájili srdeční masáž. Lékaři záchranné služby však u postiženého zjistili zranění neslučitelná se životem a museli konstatovat smrt pacienta,“ sdělil Humpl.