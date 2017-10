Slovácko se tak stává nejen pro Moravu, ale celou republiku vyhlášenou oblastí na výrobu pervitinu. Teprve zhruba před dvěma lety zde policisté pochytali jedenáct členů organizovaného drogového gangu vůdce Jaroslava Peška z Polešovic, který nyní se svými kumpány čelí soudnímu tribunálu.

Podle kriminalistů tehdy mohl jeho organizovaný zločinecký gang vyrobit z pořízených surovin až 45 kilogramů pervitinu. Jeho lidé zásobovali tvrdou drogou více než stovku uživatelů.

Zátah na rozsáhlý drogový gang výrobců a distributorů pervitinu

FOTO: Policie ČR

Nyní hlásí zlínští kriminalisté další zářez, a to na lidi, kteří byli podle vedoucího odboru obecné kriminality Krajského ředitelství Policie ČR ve Zlínském kraji Petra Petrželky do jisté míry propojeni i s Peškovým gangem. Zda nyní kriminalisté zajistili více či méně surovin k výrobě pervitinu, nechtěl prozradit.

„Po zátahu ze začátku října jsme obvinili 26 osob, z toho šest žen. Deset lidí stíháme vazebně. Při domovních prohlídkách jsme zajistili pět varen pervitinu,“ uvedl Petrželka.

Při domovních prohlídkách bylo zajištěno pět varen pervitinu

FOTO: Policie ČR

Náměstek krajského policejního šéfa Jindřich Kučera doplnil, že se jedná o nejrozsáhlejší realizaci zásahu na drogový gang v historii Zlínského kraje. „Alespoň co do počtu zadržených a stíhaných osob v jedné kauze,“ podotkl Kučera.

Celkem bylo obviněných 26 osob ve věku od 23 do 57 let

FOTO: Policie ČR

Šéfem rozsáhlého gangu byl čtyřiačtyřicetiletý muž z Uherskohradišťska. Výrobu pervitinu řídil a organizoval. „Pro nás to byla neznámá osoba, dosud nebyl trestně stíhaný,“ poznamenal Petrželka. Další obvinění jsou ve věku od 23 do 57 let.

Hlavní zásah se zadržením většiny kumpánů gangu se uskutečnil 4. října v ranních hodinách. Spolupracovali na něm policisté i z okolních krajů, a to Jihomoravského, Severomoravského, ale i Královéhradeckého kraje.

Policisté vyhmátli členy gangu přímo při vaření pervitinu.

FOTO: Policie ČR

„Při zadržení policisté přistihli na dvou místech podezřelé osoby přímo při vaření pervitinu. V jednom domě už běžela poslední fáze jeho výroby, v dalším byl pervitin zrovna dokončen. Na některých místech jsme přistihli i odběratele drog, kteří už čekali na dokončení výroby pervitinu,“ prozradil Petrželka s tím, že kromě této tvrdé drogy gang obchodoval i s marihuanou.

Šestadvacet lidí policisté obvinili ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Hrozí jim až desetiletý trest. Není však vyloučeno, že jim sazba vzroste, pokud policisté budou případ šetřit v rámci organizované zločinecké skupiny.