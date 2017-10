Programátor v roce 2013 založil a provozoval web Sheep Marketplace čili Ovčí tržiště. „Obchodovalo se tam zejména s drogami a léky, jednotlivé kategorie tržiště nesly i názvy podle drog. Za anonymní obchody si obžalovaný bral provize,“ popsal státní zástupce Marek Vagai, který chtěl pro programátora 13 let vězení.

Z provizí z nekalých obchodů si podle soudu Jiřikovský přišel téměř na milión korun. Jeho slibně rozvíjející se byznys ale utnul útok amerických hackerů, kteří z jeho webu „vysáli” bitcoiny asi za 100 miliónů korun. Jiříkovský následně na nic nečekal a z tržnice rychle vyvedl i zbývající prostředky, které tam ještě obchodujícím zbyly. „Takto odcizil bitcoiny asi za 16 miliónů korun,“ řekla soudkyně Dagmar Bordovská.

Důvodem ukončení jeho činnosti byl podle žalobce právě tento útok.

„Kdyby k tomu nedošlo, jistě by rostly dál i jeho provize. Tržiště se těšilo velké popularitě a objem obchodů tam narůstal. Obžalovanému a jeho manželce se podařilo zabavit majetek za 25 miliónů korun, jejich oficiální příjem byl ale jen v řádu stovek tisíc korun ročně,“ zdůraznil státní zástupce.

Žádný poškozený?



„Všechno jsou to jen nepřímé důkazy, nic nedokazuje, že by Sheep Marketplace provozoval právě můj klient. Co se týče oněch ukradených bitcoinů, tak tady není žádný člověk, který by měl přijít o peníze, nestojí tu žádný poškozený,“ argumentoval programátorův obhájce.

Pokud byli chyceni v Americe ti, kteří ten web měli vybrat, tak teda nevím, proč se o mě už nezajímá FBI obžalovaný

„Pořád se jen usuzuje, že by to mohlo být moje. Pokud byli chyceni v Americe ti, kteří ten web měli vybrat, tak teda nevím, proč se o mě už nezajímá FBI,“ argumentoval Jiřikovský.

Státní zástupce posadil na lavici obžalovaných i Jiřikovského manželku, která se měla podílet na směně virtuální měny na koruny. Pro ženu, která měla takto vyměnit přes pět miliónů korun, chtěl státní zástupce podmínku. Soud ji ale osvobodil.

Jiřikovskému navíc uškodilo, že u něj doma policie našla několik nelegálně držených zbraní, konkrétně šlo o brokovnici a několik flobertek, a značné množství střeliva. Zbraně a asi tři milióny korun zajištěné policií na účtech propadly státu.