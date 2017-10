„Zjistil, že hoří koberec, židle a matrace, na které v té době spal. Žalobce popsal, že před explozí měl mobilní telefon položen na nočním stolku nezapojen v elektrické síti,“ přiblížil ve svém rozsudku z června obvodní soud. Právo jej má k dispozici.

Dotyčný muž si událost, která mu způsobila desetitisícové škody, nenechal líbit. Podal žalobu na společnost zastupující v ČR a na Slovensku výrobce jeho mobilního telefonu – firmu Samsung. Požadoval po ní celkem padesát tisíc korun, ovšem neuspěl.

Podle soudu totiž zažaloval špatnou společnost. Jeho telefon Samsung Galaxy S7580 trend plus česká pobočka nejenže nevyrobila, ale ani na český trh nedodala. Telefon byl určen na italský trh a muž jej koupil v květnu 2014 od jiné firmy z Prahy 1, která Samsung oficiálně nezastupuje.

„Nelze jí proto přičítat odpovědnost za škodu vzniklou vadným výrobkem jiného subjektu,“ konstatovala v odůvodnění zamítavého stanoviska soudkyně Eva Rybářová. Na samotném telefonu sice podle ní je značka Samsung, nikoli však jméno či ochranná známka žalované české firmy.

Hořela postel, židle i koberec

Muž přitom v žalobě navrhoval nahradit škodu 2890 korun za mobilní telefon, dalších 5126 za matraci, deset tisíc za postel, tři tisíce za koberec, 750 korun za židli, 740 korun za prostěradlo a k tomu nemajetkovou újmu, která spolu se zmíněnými částkami dohromady činila padesát tisíc.

„K nároku na náhradu nemajetkové újmy žalobce uvedl, že byl z exploze v šoku a dodnes má obavu z výrobků žalované strany,“ zmínil tvrzení muže soud.

Majitel telefonu chtěl vše nejdříve řešit s českou společností zastupující Samsung mimosoudně a požadoval po ní náhradu škody ve výši 150 tisíc korun. Firma ale podrobila přístroj znalecké expertize a poté, co znala její výsledek, nároky odmítla.

„Jak konstatoval soud, Samsung Electronics Czech and Slovak není v tomto případě stranou, kde by měl spotřebitel (žalobce) uplatňovat své nároky. Měl se tedy obrátit se svými nároky přímo na prodejce, případně se dotázat, kdo je výrobcem telefonu nebo kdo jej dodal,“ uvedl k tomu na dotaz Práva mluvčí této společnosti David Sahula.

Fakt, že v příbalové informaci je jako kontaktní servisní místo uvedena adresa a telefon žalované české společnosti, prý neznamená, že je výrobcem telefonu, ale jen to, že tato společnost zajišťuje výrobkům firmy Samsung servis a další podporu.

Znalec: Úmyslné poškození

Tyto argumenty soudu postačovaly k tomu, aby žalobu muže z Havlíčkova Brodu zamítl, aniž by více řešil, jak vlastně baterie telefonu vybuchla.

České zastoupení Samsungu však odmítá, že by telefon měl nějakou výrobní vadu. Prý byl plně funkční a ani nabíjení nebylo vadné. „Exploze telefonu dle znalce nebyla způsobena výrobní vadou, nýbrž vnějším zásahem – manipulací s baterií do nestandardní polohy a jejím poškozením pomocí připojení silného externího zdroje elektrické energie. Spotřebitel si tedy dle expertizy škodu způsobil sám úmyslným poškozením telefonu,“ sdělil mluvčí společnosti Sahula.

To ale muž odmítl s tím, že v době exploze měl mobil uložený v gumovém pouzdře, a vyloučil, že by sám od sebe umístil baterku mimo okraj telefonu. Navíc upozornil na to, že během jeho jednání se žalovanou firmou vyšly najevo další případy, kdy mobilní telefony Samsung samovolně explodovaly.

Samsung Galaxy Note 7

FOTO: Samsung

Narážel tím nejspíš na aféru z loňského roku, kdy po uvedení na trh nového modelu Galaxy Note 7 tyto telefony v desítkách případů napříč celým světem začaly hořet kvůli přehřátí baterií. Někteří uživatelé dokonce hovořili rovněž přímo o explozích.

Firma Samsung nakonec výrobu tohoto modelu telefonu ukončila a zákazníky vyzvala k vrácení těchto telefonů. Jako důvod problémů s přehříváním smartphonů oficiálně uvedla vadné baterie. „Zmínka žalobce, že údajně vyšly najevo další případy, kdy mobilní telefony Samsung samovolně explodovaly, není pro tento případ relevantní. Jednotlivé mobilní telefony mají rozdílnou konstrukci i baterii,“ reagoval na to Sahula.

Odvolání vzal zpět

Pokud podle něj už dojde ke vznícení baterií, v drtivé většině případů to není dáno výrobní vadou, ale tím, že spotřebitelé použili neoriginální baterie. A ty prý mnohdy postrádají ochrannou elektroniku. Dalším možným důvodem výbuchu baterie je i její mechanické poškození, například prudkým pádem, doplnil mluvčí.

Po červnovém zamítnutí žaloby se muž z Havlíčkova Brodu odvolal k nadřízenému Městskému soudu v Praze. Jenže nakonec svůj názor změnil a ze sporu vycouval. „Odvolání, které podal žalobce, bylo vzato zpět. Věc bude takto pravomocná, až bude odvolací řízení zastaveno, což se stane během čtrnácti dnů,“ sdělil tento týden Právu předseda odvolacího senátu Tomáš Mottl.