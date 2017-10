„Podali jsme trestní oznámení k vrchnímu státnímu zastupitelství, protože se domníváme, že ten proces nebyl správný,“ uvedl pro Právo Ronald Němec, advokát muže, jehož vozidlo policisté zablokovali.

V trestním oznámení, které má Právo k dispozici, popisuje muž z Karlovarska, že celý incident začal ve chvíli, kdy v morálním pohoršení dálkovými světly zablikal na černý mercedes před sebou, který svou agresivní jízdou ohrožoval v jízdě dodávku se značkou invalidy.

Mercedes se v reakci zařadil zpátky a jeho řidič v černých brýlích a s potetovanou rukou začal podle advokáta jeho klientovi přes stažené okénko hrubě gestikulovat a pokřikovat.

Volal 112



Řidič z Karlovarska měl podle Němce ale strach, že se jedná o kriminálníky, takže nereagoval hned na signály k zastavení. Chtěl zajet k čerpací stanici, kde jsou kamery a svědci, ale vjezd byl za betonovými zábranami.

Proto řidič z Karlovarska vytočil za jízdy linku 112, kde chtěl vědět, zda SPZ vozidla, jehož posádka ho ohrožuje, patří policii. To už ale začal mercedes řidiče vytlačovat, až došlo v Karlovarské ulici k jejich zastavení. Ze strany spolujezdce vystoupil muž s pistolí v ruce.

„Kdyby si můj klient všiml v té chvíli, že ten policista drží zbraň, tak by pravděpodobně zařadil jedničku a začal do něj najíždět. Zastavila ho neznámá osoba, která byla totálně potetovaná. Na telefonu 112 mu tvrdili, že se nejedná o policejní auto. Co uděláte, když na vás začne někdo mířit střelnou zbraní, vy se prostě pravděpodobně rozjedete. Policista by pak začal zřejmě střílet,“ uvedl k incidentu advokát, podle kterého mohlo vše skončit krveprolitím.

Snažil se ho z auta vytáhnout



Pak podle advokáta Němce začala mela. „Řidič vozu Mercedes napadl oznamovatele, vyrazil mu telefon z ruky, když komunikoval s linkou 112. Dále ho zasypávali sprostými nadávkami a údery směřujícím na hlavu,“ popisuje muž v trestním oznámení s tím, že se jej jeden ze členů posádky snažil vytáhnout chvatem za krk z auta, přestože byl ještě v autě připoutaný.

Podle Němce se policisté legitimovali až po opakované žádosti jeho klienta. Po zásahu chtěl napadený řidič sepsat protokol o zásahu, ale osádka mercedesu to odmítla.

„Klient mi volal ihned po incidentu a my jsme se domluvili, aby jel ihned na služebnu a podal trestní oznámení na dva neznámé pachatele,“ uvedl Němec. Jenže na policejní služebně se dozvěděl jeho klient, že se jednalo o dva tajné policisty v autě s krycí SPZ. Trestní oznámení přímo na služebně nakonec nepodal, až když vše doma zkonzultoval s manželkou, která na něm viděla podlitiny, rozhodl se jej podat.

Advokát: Ředitelství se omluvilo



„Postup a chování policistů nechalo vedení našeho krajského ředitelství neprodleně řádně prošetřit. Bude se to řešit v kázeňském řízení,“ uvedla mluvčí plzeňské krajské policie Martina Korandová, podle které je nejdříve třeba vyhodnotit veškeré dostupné materiály k případu.

Podle mluvčí se jednalo o policisty Krajského ředitelství policie v Plzni, kteří byli v té době ve službě a dosud nebyli kázeňsky řešeni. „V pondělí přišla od Krajského ředitelství v Plzni omluva. V ní tvrdí, že se jednalo o ojedinělý incident, že se omlouvají a že to budou vnitřně řešit,“ dodal advokát. „S tím my absolutně nesouhlasíme,“ dodal Němec, podle kterého by měli muži u policie skončit.

Podle informací Novinek je jeden z policistů velící důstojník.