Vše začalo, když se matka i s dítětem odstěhovala z Prahy do Brna. Rodiče sepsali na sociálce dohodu, podle které mohl otec být s dcerou tři víkendy v měsíci, přičemž dohoda upravovala, kde se budou vídat. Už několik dní po sepsání dohody ale nastaly problémy.

Osudný víkend měla podle dohody přijet matka s dcerou za otcem do Prahy a dál měli pokračovat k otcovým rodičům do Chomutova. Matka ale otci oznámila, že kvůli těhotenství nepojede.

Otec si proto dceru převzal v Brně a odjel s ní ke svým rodičům s tím, že ji po víkendu přiveze. S tím se ale matka nechtěla smířit, sedla do auta i se svojí matkou a vyrazily do Chomutova. Tam žena, když na její zvonění u domu bývalého partnera nikdo nereagoval, přelezla dvoumetrový plot a vtrhla dovnitř.

Co se uvnitř stalo, obě strany prezentovaly opačně. „Nenapadla jsem ho, pouze jsme do sebe strkali,“ vypověděla později žena na policii a tvrdila, že napadena byla naopak ona. Expartner ji měl ranou pěstí do břicha srazit k zemi a ještě ji následně shodit ze schodiště.

Podle gynekologa, který ženu ošetřoval, však nebyly zjištěny žádné známky po tvrdé ráně pěstí do těhotenského břicha nebo po jiném napadení. Matka si nakonec dcerku odvezla druhý den, zatímco otec zamířil do nemocnice na ošetření.

Šla na OSPOD

Hned po návratu do Brna, zatímco byl otec dítěte po útoku stále v nemocnici, matka šla na OSPOD v Brně-Líšni se stížností na chování otce. Pracovnice sociálky matce doporučila, aby podala předběžné opatření, přičemž podle informací Práva se nijak nezajímala o stanovisko otce nebo pracovnice sociálky z Chomutova, která byla na místě.

Pracovnice OSPOD Chomutov přitom krátce po incidentu absolvovala výslech na policii. „Řekli mi, že mají sepsanou dohodu, že ji sepsali před třemi týdny. Mně došlo, že matka musela v tu dobu vědět, že je těhotná a že jí to nebude vyhovovat. Situaci na místě zhoršovala její matka, která do jednání neustále zasahovala, slovně napadala a urážela otce,“ uvedla ve svém vyjádření.

Městský soud v Brně týden po celé události vydal předběžné opatření, v němž dítě svěřuje do péče matky s tím, že otec může vidět svou dceru na čtyři hodiny jednou za dva týdny. V rozhodnutí soudu není ani zmínky o stanovisku otce, policie nebo chomutovské sociálky.

Přišel jsem o čas s dcerkou a ten mi už nikdo nevrátí otec

Po několikaměsíčním vyšetřování policisté a státní zástupci potvrdili, že to byl právě otec, který čelil ataku ze strany matky. „Otec odmítal dceru vrátit s tím, že ji předá v pondělí přesně podle dohody. Po tomto sdělení se obviněná snažila dceru otci vzít, fyzicky ho napadla, mlátila ho do hlavy, krku a zad.

Otec utekl před ní i s dcerkou v náručí do pokoje, pronásledovala ho a snažila se dceru vzít,“ napsala státní zástupkyně a na matku podala obžalobu pro ublížení na zdraví a porušování domovní svobody s trestní sazbou až tři roky vězení.

„Představa, že by se snad úřady nebo soudy chytly za nos a přestaly jednat podle toho, co matka chce, je lichá. Její obraz tím nijak neutrpěl. A já mám být rád za to, že dceru mohu vidět dvě soboty v měsíci,“ řekl otec.

Jen přestupek

„Takový přístup je zcela neakceptovatelný a je navíc zcela v rozporu se zájmem dcerky, na což by měly soudy i sociální pracovnice myslet především. Přišel jsem o čas s mou dcerkou a ten mi už nikdo nevrátí,“ dodal Právu otec.

Podobně podivně vyznělo i projednávání trestní kauzy u Okresního soudu v Chomutově, jenž navzdory svědeckým výpovědím i znalcům z oboru soudního lékařství a neurologie, kteří potvrdili podanou obžalobu, nakonec případ postoupil pouze do přestupkového řízení.

„Kdyby něco podobného, co ten den předvedla má bývalá přítelkyně, navíc lékařka, učinil muž, musel by počítat nepochybně alespoň s podmínečným odsouzením a s dětmi by se sotvakdy viděl. Z mého pohledu to dokládá diskriminaci otců českou justicí,“ dodal muž.