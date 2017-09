Ve stejné obci policisté podle zjištění Práva nyní vyšetřují další dva školáky, již si během letošních prázdnin krátili dlouhou chvíli házením kamenů po projíždějících autech, přičemž v jednom případě poškodili čelní sklo dodávkového vozidla.

„Něco se mi o tom doneslo. Je to záležitost stará tak čtyři týdny. Měl to být nějaký německý řidič a že mu prý rozbili přední sklo. Ale čí to byly děti nebo v jakém místě v obci se to událo, nevím,“ uvedl starosta Červeného Poříčí Karel Karásek.

Protože se o celé záležitosti dozvěděl jen z doslechu v hospodě, obrátil se na policii. „Ptal jsem se na ten případ, ale nic jsem nezjistil. Zřejmě nesmějí takové informace podávat. Neříkám, že bych takové věci vědět měl, ale jako starosta obce se vší odpovědností bych je vědět mohl,“ dodal.

Jak Právo zjistilo, mělo by se jednat o chlapce ve věku 12 a 13 let. Kameny házeli zřejmě z několik metrů vysoké betonové zdi lemující silniční průtah obcí. „To by bylo vhodné místo k takové činnosti,“ reagoval starosta Karásek.

Škoda za 20 tisíc

Policejní mluvčí Dagmar Brožová Právu potvrdila, že kriminalisté se zabývají případem poškození motorového vozila v Červeném Poříčí.

„V polovině srpna jsme přijali oznámení od řidiče dodávky Fiat Ducato, který jel ve směru z Plzně na Klatovy, že při průjezdu obcí došlo k poškození čelního skla jeho vozidla,“ uvedla Brožová s tím, že policisté na místě zjistili, že k tomu došlo jednáním dvou nezletilých hochů.

„Ti na projíždějící vozidla házeli kameny a kusy cihel,“ doplnila Brožová s tím, že s ohledem na věk podezřelých nebude policie poskytovat žádné další informace.

Policisté případ šetří jako poškození cizí věci, majitel vozidla vyčíslil škodu na 20 tisíc korun, neboť sklo se po zásahu zcela rozbilo. Jen duchapřítomností řidiče nedošlo k žádné další kolizi s protijedoucími vozidly.

Už teď je jasné, že viníci potrestání nebudou, neboť jim ještě nebylo 15 let.

K soudu se nedostal ani předchozí případ, kdy mladíci nastražili před vlak překážku. I když je původně vyšetřovatelé chtěli stíhat za obecné ohrožení, po obdržení odborného stanoviska, podle kterého nebyly pórobetonové tvárnice schopny vlak vykolejit, postoupili spis k vyřízení drážnímu úřadu jako přestupek.

Už předtím ale oba mladíci zveřejnili video, kde avizovali, že udělají „něco, čím se proslaví“. „Jsme takoví dva čů…, kteří nemají co dělat, tak jsme se rozhodli točit na Youtube. Budeme dělat takové píč…, aby to mělo sledovanost aspoň deset tisíc,“ hlásali na nahrávce oba teenageři.