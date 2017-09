Čin se stal v noci ze soboty na neděli. Podle informací Práva jednu z dívek muž odvezl zhruba deset kilometrů daleko a z auta ji vyhodil, protože myslel, že je mrtvá. Útok nicméně přežila a kolemjdoucí zavolal pomoc. „Myslel si, že jsou mrtvé obě, tak jednu naložil do auta a odvezl,“ řekl Právu jeden z obyvatel Doubice.

Muž jel pak zpět k domu, tam ho ale policie dopadla. Druhou dívku nalezli v domě již mrtvou. Kriminalistům se přiznal. Nyní mu hrozí až výjimečný trest.

Dům v Doubici, kde se tragédie stala.

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Podle sousedů byl muž podivín. „Byl to introvert, s nikým se moc nebavil, do vsi nechodil, jedině když venčil psa brzy ráno nebo pozdě večer,“ řekl jeden ze sousedů s tím, že žádné kamarády v obci neměl. Bydlel v pronajatém domě, který dříve vlastnil, brzy se měl ale prý odstěhovat do Prahy.

Podle jiného muže dívky k podezřelému chodily dobrovolně „kvůli koním”. Sdílnější však nebyl.

Poklidnou turistickou obcí se stovkou obyvatel, kde si svůj dům staví i Karel Gott, událost otřásla. „Obyvatelé obce jsou tragédií zdrceni. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ řekl Právu starosta Doubice Jan Drozd (nez.). Ten ocenil i perfektní práci policie, která pachatele dopadla zakrátko po činu.