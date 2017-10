Prvního října 1997 vstoupila v platnost vyhláška číslo 223/1997 Sb., která snížila rychlost z 60 km/h na 50 km/h v obcích a na dálnicích mimo obec ji zvýšila ze 110 na 130 km/h. Zároveň byly motocykly postaveny na úroveň vozidlům do 3,5 tuny.

Rychlostní limit ve městech se tak vrátil na úroveň roku 1975, do kdy museli řidiči jezdit maximálně 50 km/h, poté se zvýšil. Během 90. let vyšlo najevo, že šedesátka je rychlost, která představuje v ulicích obcí příliš velké riziko. Potvrzovala to i statistika zraněných a mrtvých. Jako příklad sloužily jiné státy Evropy, kde už maximální padesátikilometrová rychlost platila.

Počet usmrcených osob na silnicích v ČR

FOTO: David Ryneš, Novinky

V tisku se v roce 1998 uvádělo, že snížení rychlosti znamenalo šestiprocentní pokles počtu nehod, alespoň v Praze. O rok později hlásal titulek České tiskové agentury, že „Díky snížené rychlosti v obcích bylo ‚zachráněno‘ 130 životů.“ Vycházel z tiskové konference o dopravních nehodách. Zvýšení rychlosti na dálnicích však podle tehdejších představitelů policie mělo opačný důsledek. Na dálnicích v roce 1998 zemřelo o deset lidí více než v roce předchozím.

Odhalené přestupky překročení nejvyšší dovolené rychlosti Policií ČR v obcích

Rok

Blokových pokut Předáno správnímu orgánu Vybraná částka 2016

95 839

17 056

66,7 mil. Kč

2015

103 248

17 018

68 mil. Kč

2014

111 936

20 869

76,6 mil. Kč

2013

113 403

16 420

80,1 mil. Kč

2012

92 093

35 557

89,5 mil. Kč

Zdroj: Policejní prezidium



„Argument pro snížení rychlosti byl a vlastně stále je bezpečnost chodců a snížení hluku. Samotné snížení či zvýšení rychlosti vždy budí vášně mezi kritiky a podporovateli. Statistiky hovoří pro podporovatele snížené rychlosti jasně a nemyslím si, že v současné době existuje politická či jiná vůle s rychlostí něco dělat, byť poslední dobou začaly rezonovat myšlenky o zvýšené rychlosti na dálnicích,“ řekl Novinkám manažer Autoklubu České republiky Libor Budina.

Nejvyšší povolená rychlost se snížila před 20 lety.

FOTO: Profimedia.cz

Pozitivní řešení



Podobně hovořil i ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. „Co se týče obcí, tak snížení rychlosti hodnotíme pozitivně, byl to trend, kterým šla celá Evropa. Co se týče dálnic, tam je situace mírně opačná. Navýšením limitu v té době došlo k nárůstu počtu usmrcených osob, ale bylo to spíš v prvním období. Od roku 2004 počet začal zase klesat. Ovšem ne vždycky mohla za úmrtí nepřiměřená rychlost,“ řekl Novinkám Lerch.

Odhalené přestupky překročení nejvyšší dovolené rychlosti Policií ČR mimo obec

Rok

Blokových pokut Předáno správnímu orgánu Vybraná částka 2016

46 273

6 207

41,1 mil. Kč

2015

44 226

4 670

38,6 mil. Kč

2014

45 655

5 286 39,6 mil. Kč

2013

41 772

4 361

38,3 mil. Kč

2012

38 905

5 184

40,8 mil. Kč

Zdroj: Policejní prezidium



Jak dále vysvětlil, vedení policie není zastáncem zvyšování rychlosti na dálnicích, jak se o tom v minulosti hovořilo.

„Nejsme zastánci jakéhokoliv zvyšování rychlosti na dálnici. Diskuze ke snižování rychlosti nebyly ani otevírány. Snížení rychlosti je odůvodněné v místech, kde jsou například často nehody. Rychlost v obcích by měla zůstat nezměněna,“ sdělil šéf dopraváků.

Odhalené přestupky překročení nejvyšší dovolené rychlosti strážníky v Praze

Rok

Blokových pokut Předáno správnímu orgánu Vybraná částka pol.2017 561

95 124

289 600 Kč

2016

994

273 234

541 100 Kč

2015

2 453

323 390

1,3 mil. Kč

2014

2 408

229 116

1,3 mil. Kč

2013

11 313

220 538

9,5 mil. Kč

2012

25 867

384 694

22,6 mil. Kč

Zdroj: MP Praha



Hranice, kterou by řidiči měli dodržovat, je však často porušována. Policie i strážníci, kteří rychlost kontrolují, nemají dostatek kapacit, aby pokryli všechna frekventovaná místa. Podle průzkumu redakce mezi městskými policiemi největších českých měst měří strážníci nejčastěji u základních a mateřských škol, obytných zón, zastávek MHD a na místech, kde to vyžadují občané či radnice.

Odhalené přestupky překročení nejvyšší dovolené rychlosti strážníky v Brně

Rok

Blokových pokut Předáno správnímu orgánu Vybraná částka 2016

5608

1180

neuvedena

2015

6072

1343

neuvedena

2014

4159 (souhrnně)

neuvedena

2013

4115 (souhrnně)

neuvedena

Zdroj: MP Brno



Například v Praze strážníci využívají především automatické radary, v Brně a Olomouci převážně ruční přenosné radary. V Plzni a Liberci využívají městští policisté radary zabudované v autě. Podle toho se také odvíjí počet uložených pokut, poněvadž pokud jsou používány automatické systémy, putuje přestupek rovnou správnímu orgánu.

Přehled počtu přestupků a celkové výše pokut uvádíme v tabulkách, tak jak je dodaly městské policie. Strážníci z Ostravy data nedodali. Dostupná čísla zaslalo také policejní prezidium, které má statistiku odhalených přestupků v obcích a mimo obec od roku 2012.

Odhalené přestupky překročení nejvyšší dovolené rychlosti strážníky v Plzni

Rok

Blokových pokut

Předáno správnímu orgánu

Vybraná částka

2016 392 4832 212 tis. Kč

2015 879 1771 neuvedena 2014 1769 115 neuvedena 2013 1638 94 neuvedena 2012 2120 76 neuvedena 2011 327 101 neuvedena 2010 581 416 neuvedena Zdroj: MP Plzeň



Nejbezpečnější dálnice



„Policie nemá kapacity všude rychlost kontrolovat. Samo sebou je to i o morální a mentální výbavě řidiče, který si mnohdy neuvědomuje, jakou brzdnou dráhu potřebuje pro zastavení vozidla a jaké následky může mít zbytečně rychlá jízda. Co na tom, že jsem rychlejší než druhý řidič, stejně se potkáme na další křižovatce na červené,“ podotkl Budina.

Odhalené přestupky překročení nejvyšší dovolené rychlosti strážníky v Liberci

Rok Blokových pokut

Předáno správnímu orgánu Vybraná částka 2017 2 0 800 Kč

2016 114 8 51 600 Kč

2015 584 48 297 tis. Kč

Zdroj: MP Liberec



Podle Lercha jsou dálnice z celkového pohledu nejbezpečnější. „Je na nich nejméně nehod s nejmenšími následky. Nejvíce kolizí je pak obecně na silnicích v obcích, avšak jsou s menšími následky. Nejnebezpečnější jsou silnice první třídy, což je dáno tím, že jsou ty silnice širší, řidiči mají tendenci zrychlovat a předjíždět. Tady bývá nejvíce usmrcených,“ uzavřel Lerch.