Muž spadl z Karlova mostu do Vltavy, zachránila ho dvojice z lodi

Lidé z výletní lodi, která v sobotu odpoledne plula po Vltavě v Praze, zachránili život muži, který spadl z Karlova mostu do řeky. Pro muže skočila do vody dvojice z lodi a vytáhla ho na palubu, tam zachránci zahájili oživovací pokusy. Muže pak převezli záchranáři do nemocnice.