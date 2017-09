Takzvaná předběžná vazba jako jediná v českém právním řádu nemá pevně stanovenou maximální dobu trvání. Justice ale musí zohledňovat konkrétní okolnosti a celková doba trvání předběžné vazby musí být přiměřená. Cizinci navíc nelze podle ústavních soudců klást k tíži to, že turecké orgány postupují liknavě a komunikace s nimi vyžaduje čas, a to i kvůli loňským vnitropolitickým otřesům.

„Na takto dlouhotrvající předběžnou vazbu nelze pohlížet tak, že by byla bez dalšího akceptovatelná. V dané věci nelze uvažovat o tom, že by stěžovatel mohl setrvávat ve vazbě i nadále až do konečného rozhodnutí. Zvláště pak za situace, kdy nejsou stanoveny žádné zákonné lhůty, jež by celkovou délku předběžné vazby omezovaly,“ konstatoval soudce zpravodaj Ludvík David.

„Jak vyplývá ze spisu, vyžádal si soud již v únoru tohoto roku cestou mezinárodní právní pomoci další listinné důkazy z Turecké republiky, do současné doby je však neobdržel. Situace v justičních orgánech Turecka, zejména po pokusu o státní převrat v létě roku 2016, však nemůže jít k tíži stěžovatele,“ upozornil David.

Rozsudek Turci možná zrušili, Česko čeká na překlad



Muže v Turecku odsoudili za krádež věcí za asi 90 000 korun na šest let. Z vězení ale uprchl. Měl by si odpykat ještě čtyři roky, sedm měsíců a šest dnů. V extradičním řízení už dvakrát padlo rozhodnutí, že vydání cizince do vlasti je přípustné, ale Turek vždy využil opravné prostředky, definitivní verdikt tedy zatím nezazněl.

Naposledy justice o extradici veřejně jednala v únoru 2017, kdy si soud vyžádal aktuální informace o situaci v Turecku a nechal si ověřit překlad rozsudku Nejvyššího soudu Turecké republiky, ze kterého vyplývá, že mužovo odsouzení je zrušené. Úřední překlad ale ještě není hotový, trvají tedy pochybnosti, zda Nejvyšší soud do případu meritorně zasáhl, uvedl David.

Ve vydávací vazbě je Turek od května 2014, kdy jej policisté zadrželi v Jihlavě. V době útěku mu zbývalo odsedět si přes 4,5 roku, opakovaně žádal o propuštění z vazby, podle Krajského soudu v Brně i Vrchního soudu v Olomouci ale existovala možnost, že by mohl utéct, proto nebylo jeho žádostem vyhověno.

V ústavní stížnosti muž poukazoval na nepřiměřenou délku vazby a zdůraznil, že průtahy nezavinil. Ústavní soudci mu dali za pravdu. Rozhodovat bude znovu Krajský soud v Brně.