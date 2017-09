„Pouze jsem legitimně protestoval proti tehdejší vládě, stala se z toho ale politická věc, která vyústila v kriminální proces,“ hájil se Lotyš během své tříhodinové závěrečné řeči u libereckého krajského soudu. Řekl také, že od českého soudu čeká demokratické rozhodnutí i zvážení všech okolností jeho případu.

Zopakoval také, že by chtěl zůstat v České republice. „Pokud byste mě vydali do Lotyšska, degradovalo by to můj život na nejnižší úroveň a celé společnosti bych nemohl být ničím prospěšný,“ prohlásil Berziňš, který při protivládních protestech v Rize házel sněhové koule, prázdné lahve i kameny na budovu tamního parlamentu.

Z dokumentů plyne, že se v lotyšských věznicích stávají sebevraždy. obhájce Lotyše

Během protestů rovněž vykřikoval „rozpustit parlament“ a údajně přitom kamenem zranil zasahujícího policistu. Za účast na protivládních protestech dostal v Lotyšsku původně podmínku, trest mu byl ale v roce 2015 změněn na 20 měsíců nepodmíněně. Do vězení nenastoupil a Lotyšsko na něj vydalo evropský zatykač. Zadržen byl letos v březnu právě v Liberci, kde pobýval na studijní stáži.

Prý mu jde o život



Ačkoli pondělní jednání trvalo s polední přestávkou šest hodin, stihly se projednat pouze dvě věci: závěrečná řeč obžalovaného a závěrečná řeč jeho české obhájkyně. Podle ní jednal Berziňš v zájmu demokracie. „Šlo o demonstraci proti vládě v zemi, které hrozil státní bankrot. Jeho jednání nebylo trestné. V Česku bychom ho museli posoudit maximálně jako přestupek,“ uvedla obhájkyně.

Lotyš, který k soudu chodí v tričku s nápisem Svobodu politickým vězňům, už při předchozím líčení v červenci argumentoval také tím, že se obává, že by v Lotyšsku mohl přijít o život. Jeho lotyšský obhájce se také snažil soudu předložit několik dokumentů, které měly prokázat, že hrozba ohrožení zdraví a života je v Lotyšsku velmi reálná.

„Z dokumentů plyne, že se v lotyšských věznicích stávají sebevraždy, je možné se tam infikovat životu nebezpečnými chorobami a dochází tam i k reálným pokusům o vraždy,“ zmínil obhájce zadrženého Janis Mucenieks.

Česko už ale Lotyšovi odmítlo udělit politický azyl a státní zástupce u soudu řekl, že neexistují důvody, proč by neměl být do Lotyšska na základě zatýkacího rozkazu vydán. Rozsudek padne tento týden ve čtvrtek odpoledne.