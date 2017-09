Mladý muž trpící schizofrenií nastoupil loni na začátku července do autobusu z Prahy do Německa. „Na autobusovém náměstí v Norimberku mu direktivní hlas v jeho hlavě poručil, aby napadl a zranil etiopského žadatele o azyl, který tam čekal na autobus. Proto k němu přišel a zezadu ho bez varování udeřil do hlavy,“ konstatoval soudce Martin Vrbík.

Tím ale mladíkovo řádění nepřestalo. Přesunul se do centra města a na místní pěší zóně znovu podlehl hlasu v hlavě. „Direktivní hlas mu poručil, aby vnikl do jednoho z bytů a napadl a zranil jeho muslimské obyvatele. V proniknutí do bytu mu zabránila jeho obyvatelka. Muž poté opět pod vlivem hlasu v hlavě venku napadl skleněným střepem projíždějícího cyklistu. Napadaný se snažil ještě útoku vyhnout, ale útočník jej přesto poranil na hlavě a na ruce. Tento útok byl dokonce potenciálně životu nebezpečný,“ upozornil Vrbík.

Po mužově zadržení němečtí psychiatři konstatovali, že kvůli své nemoci nemůže stanout před soudem a zpovídat se ze svého jednání. Tamní soud mu proto nařídil psychiatrickou léčbu, muž však požádal, aby mohl být v českém, nikoli německém ústavu. Krajský soud tomuto požadavku vyhověl a nařídil ochranné psychiatrické léčení. „Jednal pod vlivem své nemoci, nedokázal tudíž své jednání korigovat,“ uzavřel Vrbík.