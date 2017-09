U soudu ve středu nebyl a omluvil se s tím, že musí být ve škole, kde se připravuje na maturitu. Matce zemřelé dívky by měl dát 800 tisíc korun a otci 600 tisíc korun.

Požadujeme určit náhradu, která zohledňuje jeho finanční poměry. advokát obžalovaného

„Pokud jde o řízení, které proběhlo u Okresního soudu v Písku, neshledali jsme žádné procesní vady. Při stanovení výše nemajetkové újmy soud vycházel z platné judikatury. Co se týče částky 800 tisíc korun, máme za to, že by měla být částka ještě vyšší, ale tento soud řešil pouze odvolání,“ uvedla v odůvodnění rozsudku Milena Vránková.

Zmínila, že vztah dívky s matkou byl velmi úzký a žily ve společné domácnosti. Zrovna tak dobrý vztah měla dívka i s otcem a její smrtí utrpěli rodiče nenahraditelnou ztrátu.

Má zákaz plavidel



„Domnívám se, že soud měl vzít v úvahu, že klient je studentem, je nemajetný a nevýdělečný. Požadujeme určit náhradu, která zohledňuje jeho finanční poměry,“ vysvětlil důvod odvolání právní zástupce Steinerta Josef Doucha.

Steiner jel loni 10. července na Orlíku a snažil se se svým skútrem, na kterém seděl ještě kamarád, objet výletní parník. Když zatočil prudce doprava, narazil do pramice, na níž dívka seděla.

I přes pomoc přivolané záchranné služby podlehla těžkým zraněním. Podle soudu nehodu zavinil, když porušil zákon o vnitrozemské plavbě a vyhlášku o plavebním provozu. Součástí trestu pro Steinerta je i zákaz řízení plavidel.