Tři chovance výchovného ústavu v Hostouni na Domažlicku zadrželi kriminalisté kvůli podezření, že se chystali zavraždit vychovatele. Státní zástupce podle zjištění Práva podal v úterý k soudu návrh na jejich vzetí do vazby.

Policie zatím k případu žádné informace nesdělila. Soudce, který bude ve středu rozhodovat o vazbě, na dotaz Práva pouze potvrdil, že jde o mladistvé a jednání bude neveřejné.

Není tak zatím jasné, jakým způsobem chtěla trojice mladíků hrdelní čin provést a co je k tomu vedlo. Z dostupných informací je ale zřejmé, že byli prozrazeni ještě dřív, než mohli svůj plán uskutečnit.

Jak Právo zjistilo, jedná se o chovance zařazené na odlou­čené zařízení Medvědí kámen, které funguje jako terapeutická jednotka. Objekt s kapacitou šestnácti míst, který dříve sloužil jako pohraniční rota, stojí uprostřed lesa. Do nejbližší obce Rybník jsou to dva kilometry. Podle informací z webových stránek tohoto zařízení jsou tu umístěni chlapci ve věku od 16 do 19 let z výchovných ústavů z celé České republiky s nařízenou ústavní výchovou, kteří jsou závislí na drogách a zároveň mají problémy s chováním.

Po dobu šesti měsíců zde absolvují výchovně-léčebný program, jehož cílem je kromě podpory abstinence také rozvoj základních pracovních návyků. Starají se tady o hospodářská zvířata, pěstují ovoce a zeleninu.

Tady se nic nedozvíte!

Jak zjistil reportér Práva na místě, chovanci mají volný pohyb. V oknech nejsou žádné mříže, areál není oplocen a ani vjezdu autem nebrání žádná brána nebo závora. „Tady se nic nedozvíte,“ řekli Právu dva muži, kteří před vchodem do hlavní budovy betonovali jímku.

Pak se po sobě podívali a prohodili: „Tamtamy pracují velmi rychle.“

O moc sdílnější nebyli ani sami chovanci. „Nic nevíme, koukali jsme se na televizi. Když nás ráno vzbudili, kluci byli pryč,“ řekl neochotně jeden z mladíků, který přišel požádat muže betonující jímku o svolení odvézt valník písku malotraktorem.

„Já vám nemohu nic potvrdit ani vyvrátit. Byť bych vám sama něco ráda řekla, ale mám rozkazy, které musím dodržovat. Nerada bych pak byla popotahovaná, že vynáším nějaké informace. Obraťte se na pana ředitele v Hostouni,“ reagovala vedoucí zařízení Medvědí kámen.

Šéf výchovného ústavu v Hostouni Jan Vojta rozhovor odmítl. „Pan ředitel vám vzkazuje, abyste se v této věci obrátili na policii,“ přišla před budovu vyřídit vzkaz jeho sekretářka.

Byli jsme poklidná obec…

„Ježíši Kriste!“ byla první slova starosty Rybníka Miroslava Kadlece v reakci na odhalený případ. Právě tato obec je chovancům první na ráně.

„Už nám tady vykradli krám a posprejovali čekárnu. A to nemluvě o tom, jaký nepořádek tady po nich zůstává podél cesty. Odhazují na zem veškeré obaly od potravin a nápojů, co cestou snědí a vypijí,“ uvedl starosta.

A hned druhým dechem dodal, že z toho nemá vůbec dobrý pocit.

„Místní lidé se už bojí chodit tím směrem do lesa na procházky nebo na houby. Nemáme z toho žádný přínos, jen starosti. A to jsme byli poklidná obec, ty časy jsou pryč,“ upozornil Kadlec.