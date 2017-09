Krátce po události začala matka na internetu šířit informaci, že dítě zemřelo krátce po očkování. Prý je našla nehybné v postýlce. Soud ale takovou verzi odmítl.

Protože k vraždě došlo v době, kdy byla matka ještě nezletilá, hrozilo jí maximálně pět let vězení. Pokud by vraždu spáchala jako plnoletá, hrozil by jí mnohem přísnější trest.

Vzhledem k věku obžalované se i samotné jednání konalo za zavřenými dveřmi, soud ani policie se k činu a jeho okolnostem nechtějí blíže vyjadřovat.

„Rozsudek zatím není pravomocný, strany si nechaly lhůtu na vyjádření,“ řekla Právu mluvčí brněnského Krajského soudu Eva Sigmundová.