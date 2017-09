„Když jsem se do práce vrátila po mateřské, začal mě plácat po zadku. Dělal i nějaké narážky a pak se to začalo stupňovat, sahal mi na prsa, mezi nohy, když jsem byla v kanceláři, která byla hned naproti jeho, tak mě osahával i tam, dokonce se mi snažil rozepnout pásek,“ plakala strážnice u brněnského městského soudu, kde Žižkovi nyní za znásilnění hrozí až pět let vězení.

„Když jsem se svěřila manželovi, který je také strážník, začal Žižka vyhrožovat, že nechá vyhodit mě i s manželem, že je předseda odborů a nikdo mu nemůže konkurovat,“ líčila bezvýchodnou situaci.

Využíval svého nadřízeného postavení a s cílem se sexuálně uspokojit atakoval poškozenou z obžaloby

„Nechci se mu nijak mstít, chtěla jsem jen, abych měla konečně pokoj. Cítila jsem se hrozně bezmocná, neměla jsem kam utéct, komu to říct, měla jsem strach z pomsty,“ vzlykala drobná žena.

Její výpověď soudní znalkyně označila jako vysoce věrohodnou. „Je citlivá vůči útokům na svou osobu, někomu třeba plácání po zadku nebo drsné žerty nevadí, jí ano. Na pracovišti to ale bylo zřejmě normou, kolegové ji v těch nepříjemných situacích vídávali, a nikdo razantně nezasáhl. O to těžší pro ni bylo se proti zažité praxi vymezit,“ upozornila znalkyně.

Podle obžaloby musela žena snášet útoky od konce roku 2012 až do loňska. „Obžalovaný využíval svého nadřízeného postavení a s cílem se sexuálně uspokojit několikrát měsíčně atakoval poškozenou, strhával ji k sobě na klín, osahával ji na prsou a přirození, kousal do ucha, opakovaně se k ní zezadu tiskl a chytil ji za prsa nebo ji povalil na stůl a nalehl na ni, jednání zanechal, až byl vyrušen některým z dalších strážníků. K tomu říkal, že jej nikdo nemůže vyhodit, že na něj nikdo nemůže, neboť je předseda odborů,“ uvedl v obžalobě státní zástupce.

„Její výpověď je vykonstruovaná, ani není dobře naučená. Poškodila mě profesně i jako člověka v soukromém životě. Komunikoval jsem s ní pouze ve služebním styku. Nejsem dobytek, abych kolegyni kousal do špinavých uší. Že bych zrovna ji plácal po zadku, proti tomu se vymezuji,“ tvrdil Žižka. Ten poté, co se obvinění provalilo, dostal u Městské policie výpověď.

Šmahem odsoudil bývalé kolegy

Obžalovaný odsoudil bývalé kolegy, kteří proti němu mají vypovídat. Jedna je prý promiskuitní alkoholička, další v práci spal, jiná nadávala na nadřízené, další prý všechno ví a ke všemu musí mluvit, a to chodí do bordelu a viděli ho i s romskými ženami.

Soudce Ondřej Klusák jednání po výslechu části svědků jednání odročil.