Ženy si policisté vytipovali podle předem stanoveného klíče. „Jedním z kritérií bylo předem vymezené věkové rozmezí a určitá vazba k místu nálezu dítěte, případně jeho okolí,“ popsala mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Účastnice tohoto plošného screeningu podle ní ale nejsou z policejního pohledu podezřelými. „Bereme je jako osoby eliminační, které se za účelem zjištění pachatele závažného zločinu dobrovolně podrobují plošné identifikaci,“ doplnila Suchánková. Připustila také, že není vyloučeno, že se počet žen, které se mají podrobit analýze DNA, bude ještě zvyšovat.

Kriminalisté kvůli případu novorozence z kontejneru vytvořili speciální tým a od února provedli stovky úkonů. Zatím to ale k objevení ženy, jež dítě porodila a zřejmě i usmrtila, nevedlo. Pitva malého tělíčka už v únoru potvrdila, že se dítě narodilo živé v 9. měsíci těhotenství bez jakýchkoliv komplikací a že zemřelo násilnou smrtí.

Vyšetřovali i v lékárnách



Policie mezitím provedla například prověrky na ubytovnách, ve zdravotnických zařízeních, u praktických lékařů i lékařů specialistů, gynekologů. „Prověřovali jsme také ženy, které otěhotněly v polovině roku 2016. Kriminalisté se zaměřili také na lékárny, a to nejen v Liberci, ale v celém kraji, a to z důvodu, zda se někdo nedotazoval na léky na poporodní komplikace nebo je nepožadoval či alespoň tyto problémy nekonzultoval,“ objasnila mluvčí Suchánková.

S ohledem na polohu Liberce, který leží v blízkosti hranic s Polskem i Německem, se tým kriminalistů zaměřil i na spolupráci s těmito státy. Jednou z variant od začátku vyšetřování bylo, že dítě do Liberce dopravil a do kontejneru vhodil právě někdo z těchto příhraničních zemí.

Pátrají i na Slovensku



„Spolupráce s těmito zeměmi nadále trvá, naopak nově se rozšířila i o Slovensko,“ upřesnila Vlasta Suchánková. „Kriminalisté také spolu s cizineckou policií prověřují cizinky, které se zdržují na území Liberce,“ dodala.

Vyšetřování dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem. To nyní prodloužilo lhůtu na další policejní prověřování, a to až do února 2018.