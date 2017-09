Vymyslel plán na zřízení vinice, kterou nechal založit na pozemcích obce. Za sazenice révy ani za jejich vysazení však nezaplatil. K tomu ještě zpronevěřil několik set tisíc z obecní kasy. Za podvod a zpronevěru si ve čtvrtek vyslechl pravomocný trest čtyř let vězení.

Neměl peníze, jen dluhy

S podmínkou odešla od soudu Ordošova dcera Tereza Březinová, kterou otec nastrčil do popředí celé akce zejména proto, aby mohl na vinici čerpat dotace určené pro mladé vinaře. Oba potrestal už Okresní soud ve Znojmě, jejich odvolání pak smetl ze stolu Krajský soud v Brně.

Bývalý starosta městyse Troskotovice Michal Ordoš u soudu

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Ordoš, který jako starosta vězel až po krk v dluzích, zosnoval plán, jak přijít k penězům. Nezaměstnanou dceru pohnul k tomu, aby si založila živnost jako zemědělská podnikatelka. Jakmile měla v ruce příslušné oprávnění, začal hned organizovat nákup sazenic révy a objednal firmu na založení vinice.

Všem přitom nasliboval platbu hned, jak dostane dotace. „Obžalovaný peníze neměl, jen exekuce a dluhy. Když jménem dcery objednával révu a práce, věděl, že na to nemá prostředky. Když nakonec dotaci jeho dcera skutečně získala, část použila na splátku leasingu na auto a zbytek dala otci. Ten si peníze nechal pro sebe a použil je na úhradu jiných dluhů, za révu nic nezaplatil,“ konstatovala soudkyně Halina Černá.

Podle Ordošova obhájce starosta neměl v úmyslu nikoho poškodit či se sám obohatit. „Nevhodným způsobem angažoval dceru i sebe, to vyvolalo řadu nesrovnalostí, ale neměl žádný cíl se obohatit. Šlo jen o nedůslednost při plnění povinností. Navíc prostředky na vinici byly reálné, dosáhl na ně, ale v důvěře v jiné financování se rozhodl o jejich jiném použití,“ tvrdil advokát.

„Obec má pozemky, peníze, všechno a my máme jen dluhy a vydražený majetek. Celých 16 let jsem starostoval, dělal jsem, co jsem mohl, a obec na tom vydělala. Přišel jsem o manželku a teď mám přijít i o svobodu. A přitom jsem nevinen,“ lkal bývalý starosta.

Jeho dcera mezi slzami jen špitla, že je jí všechno líto.

Jako na vlastním

„Pokud obžalovaný tvrdí, že se snažil jen zhodnotit pozemky obce, tak je soud nucen konstatovat, že si počínal jako na vlastním pašalíku. Nakládal s pozemky, jako by byly jeho. Všude tvrdil, že zaplatí z dotací, které ale neměl jisté. A když je dostal, nezaplatil za vinici a použil peníze pro vlastní účely. Dcera postupovala v bezvýhradné důvěře v otce, to ale neměla. I její jednání je zločinem podvodu,“ dodala Černá.

Odsouzením za podvod a zpronevěru ale trable muži nekončí. Krajský soud rozhodl, že okresní soud se má opět zabývat podezřelým prodejem obecních pozemků. Ordoš je podle žalobce prodával, ač věděl, že zastupitelstvo nic takového neschválilo.