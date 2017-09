„Ano, je to on,“ odpověděla na dotaz předsedy senátu Miroslava Mjartana.

Ještě před její výpovědí seznámila státní zástupkyně Lenka Faltusová senát s dopisem, který v květnu letošního roku zaslala babička obžalovaného poškozené. V něm ji vyzývá k omluvě a hrozí občanskoprávní žalobou.

„Že je náš vnuk nevinný víme nejen z dvojího rozsudku Nejvyššího soudu, ale především proto, že byl v době napadení v našem bytu,“ stojí v dopise, v němž prarodiče dále napadenou kadeřnici žádají o omluvu. A to proto, že jejich vnuk byl dle jejich slov odsouzen na základě její výpovědi.

„Může se jednat o omyl či lež. Pokud přiznáte, že jste se mohla mýlit a omluvíte se, pochopíme to, budeme moci na váš omyl zapomenout,“ stojí mimo jiné v dopise. O lež by se podle nich jednalo tehdy, kdyby vypovídala záměrně, třeba proto, aby chránila osobu blízkou nebo na nátlak policie.

Lukáš Nečesaný v síni hradeckého krajského soudu

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„Pokud jste lhala, nemusíte se přiznávat. Nám jen stačí, když přiznáte, že nemůžete s jistotou tvrdit, že to byl náš vnuk,” pokračuje dopis, který končí konstatováním, že pokud se žena neomluví a nepřizná omyl, bude následovat občanskoprávní žaloba.

Existenci dopisu potvrdila i poškozená. „Nechápu proč, za co se mám někomu omlouvat. To je neuvěřitelné, já jsem nikoho nepřepadla. Že mají zdravotní problémy? Ale já mám taky zdravotní problémy. Nevěděla jsem, co mám dělat, tak jsem zavolala na policii,“ vypověděla kadeřnice.

Po úrazu způsobeném údery do hlavy během přepadení má žena dodnes výpadky paměti. I podobu útočníka si vybavila až s odstupem delší doby.

„V práci poslouchám rádio, tam hlásili, že ho propouštějí. Tak jsem se podívala na satelit a byl to ten samý úsměv. Přesně tak, jak se usmíval, než mě přepadl,“ uvedla žena.

Sám se přihlásil jako svědek



Kadeřnice u soudu znovu popsala celý útok:

„Skončila jsem s prací a začala uklízet. Bylo to po páté hodině. Tak jsem zhasla a šla jsem pro věci, kabelku, peněženku. Najednou jsem slyšela, jak bouchly dveře. Říkala jsem si, kdo to mohl přijít? Tam stál opřený o futra mladý kluk, mladík, kolem 20 roků. Tak jsem se ho zeptala, co chceš, a on mi řekl: ,Ostříhat.´ On se mi usmíval do očí a měl ruce dozadu. Najednou vytáhl poleno a začal mne bít do hlavy, a pak nic nevím,“ zavzpomínala poškozená.

K přepadení v provozovně hořického kadeřnictví došlo počátkem roku 2013. Pachatel ženu nejméně šestkrát udeřil do hlavy tupým předmětem, zřejmě polenem, a z peněženky jí ukradl deset tisíc korun. Vážně zraněnou ženu našel její syn, který přivolal lékařskou pomoc.

Nečesaný, který se sám na policii přihlásil jako svědek, nepopíral, že v kadeřnictví byl. Prý se chtěl nechat ostříhat. Odešel ale poté, co mu žena sdělila, že již zavírá. Útočil podle něho někdo jiný, podle soudu ho však usvědčují například pachové stopy na kabelce napadené ženy nebo na vypínači.

Soudy se neshodnou



Původní senát hradeckého soudu s předsedou Jiřím Vackem poslal Nečesaného v lednu 2014 na 16 let do vězení, Vrchní soud v Praze rozhodnutí zrušil. Vacek napodruhé znovu uložil šestnáctiletý trest, vrchní soud pak verdikt o tři roky zmírnil. Nejvyšší soud v květnu 2015 rozsudky zrušil a propustil obžalovaného z vězení.

Do třetice uznal Nečesaného vinným hradecký soud loni v dubnu a uložil mu 13 let vězení, odvolací soud rozsudek potvrdil. Následovalo úspěšné dovolání, loni v prosinci Nejvyšší soud trest opět přerušil a následně bylo oznámeno, že předchozí rozsudek zrušil.

Podle Nejvyššího soudu hradecký soud selektivně hodnotil důkazy, přehlížel vážné pochybnosti a nerespektoval dřívější pokyny. Hlavní líčení je naplánováno i na 20. a 21. září.