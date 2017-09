„Bylo jednoznačně prokázáno, že ta zranění jim (policistům) způsobil obžalovaný, tím způsobem, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozsudku,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

„Znalci se shodli v tom, že jednal jako příčetný pachatel a ani ovládací, ani rozpoznávací schopnosti nebyly vymizelé. Máme za to, že revizní posudek není třeba dělat,“ odmítl námitky obhajoby soudce.

Mírnější věznice



Odvolací senát pouze nesouhlasil s umístěním Hajného do věznice s ostrahou. „Soud měl víc zvažovat způsob výkonu trestu. Obžalovaný dosud nebyl trestán a činu se dopustil ve věku blízkém věku mladistvého. Úvaha, že by trest měl být vykonán v mírnějším typu věznice, je správná,“ odůvodnil soudce rozhodnutí, kterým tak částečně vyhověl Hajného odvolání.

„Bude mít dost času na to, aby si svou chybu a pochybení ve věznici uvědomil,“ uzavřel Lněnička.

Hajný loni týden před Vánoci v rodinném domě ve vsi u Českých Budějovic napadal své příbuzné a vyhrožoval jim. Jeho matka proto zavolala policii.

Když na místo dorazila hlídka a vyzvala Hajného, aby svého řádění zanechal, mladík vzal koště a jeho násadou rozbil jednomu z policistů ret. Poté ho šestnácticentimetrovým kuchyňským nožem bodl do břicha, kde mu přeťal slezinnou žílu. Muž o slezinu při následné operaci přišel.

Druhého policistu vzápětí bodl do zadní části hrudníku, policista později v nemocnici zemřel na otok mozku, způsobený krvácením do dutiny hrudní. Nůž Hajnému nakonec sebrala z ruky jeho matka.

Obhájce: Předhodíte ho lidem bez ženský

Podle Hajného obhájce Miroslava Kříženeckého není mladík jediným viníkem. „Tragédie situace je bohužel způsobována více faktory než jen běsnícím obžalovaným,“ prohlásil ve středu advokát. „To je tragédie, když policie se honosí tím, že má pomáhat a chránit, nedokáže ochránit svůj vlastní život,“ dodal.

Podle něj měl operační důstojník vyhodnotit z hysterického popisu situace Hajného matkou, že na místo měla přijet zásahová jednotka, nikoliv pouze hlídka. „Přišli tam, jako by se nic nedělo,“ podotkl obhájce.

Kříženecký také nesouhlasil s umístěním svého klienta do nejtěžšího typu věznice. „Podívejte se na něj, jak vypadá! Předhodíte ho lidem, kteří jsou deset dvanáct let bez ženský?! Kriminály jsou plný drog,“ rozohnil se obhájce.

Kříženecký v odvolání požadoval vrátit případ do Českých Budějovic k novému projednání, k objektivnímu posouzení situace mu chyběl především plánek místa a rekonstrukce činu. Soud měl podle něj také lépe zohlednit Hajného sníženou příčetnost.

Měl v sobě drogy

U soudu mladík přiznal, že v den incidentu si šňupl pervitin a vykouřil nějakou marihuanu. Když přijela policejní hlídka, měl za to, že dům přepadli gangsteři.

„Kdybych věděl, že to jsou policisté, a ne nějací gangsteři nebo teroristé, jak jsem si myslel, tak bych proti nim nešel s nožíkem, protože to je přece hloupost. Navíc byli dva,“ uvedl ve středu ve svém vyjádření Hajný.

„Najednou se na mě jako by rozběhli a já se lekl, myslel jsem, že mě chtěj zmasakrovat, tak jsem se začal bránit. Prostě jsem si myslel, že mě jdou zabít,“ dodal.

„Je mi to moc líto, vyjádřit to slovy asi nejde. Mrzí mě i to, že jsem bral ty drogy,“ kál se nakonec Hajný.