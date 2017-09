Po mladíkovi útočníci nejprve chtěli cigarety, které jim dal.

„Pak do něj začali strkat, až na něj jeden z nich zaútočil pěstmi, vlivem čehož napadený upadl na zem. Tam do něj ještě začali kopat a šlapat mu na hlavu, až upadl do bezvědomí. Nakonec ho odtáhli k jezírku, které je v parku, a hodili ho do něj. Z jezírka se zbitý muž ještě dostal, ale na jeho břehu znovu upadl do bezvědomí a ležel tam asi dvě hodiny,” uvedl k případu policejní mluvčí Jan Daněk.

Jakmile se mladík probral, odplazil se k nedalekému panelovému domu, kde bydlí jeho přátelé. Ti mu také přivolali záchrannou službu.

„Zbitý muž skončil v nemocnici s mnohačetnými zraněními, která si vyžádala operaci a několikatýdenní pracovní neschopnost. Poté, co to zdravotní stav muže dovolil, tak s ním kriminalisté sestavili identikit jednoho z útočníků. Jedná se o muže ve věku mezi 25 až 30 lety, který je vysoký asi 190 cm a má štíhlou postavu. Má světlou pleť, tmavohnědé výrazné oči, tmavé obočí, úzký rovný špičatý nos a úzké rty. V době útoku byl oblečený do tenkých tmavých kraťasů, pruhovaného trika a na hlavě měl kšiltovku. Hovořil česky bez přízvuku,” doplnil Daněk.

Pachatelům hrozí v případě dopadení za trestný čin ublížení na zdraví až tříletý pobyt za mřížemi. Policie prosí kohokoliv, kdo by muže na identikitu poznal, aby se obrátil na tísňovou linku 158.