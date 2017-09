Policisté zastavili u dopravní nehody na osmém kilometru dálnice D7, řidička bílé škody tam narazila do svodidel.

Své auto nechala policejní hlídka v odstavném pruhu se zapnutými majáky. „Asi o deset minut později k místu přijížděl Ford S-Max, jehož řidič nestačil zareagovat a narazil do svodidel. Jeho auto se odrazilo do policejního auta a to ještě na odstavenou škodovku,“ řekla Novinkám policejní mluvčí Michaela Nováková.

Policisté byli v tu chvíli mimo auto a řešili s řidičkou nehodu, zřejmě i díky tomu se incident odehrál bez vážných zranění. Podle informací z místa byl lehce zraněn jen 44letý řidič fordu, pro kterého přijela sanitka.

K havárii přijeli také hasiči, kteří pomohli s odklizením aut. Dechové zkoušky na alkohol byly podle Novákové negativní, škoda byla vyčíslena na přibližně 350 tisíc korun.

Dálnice ve směru do Prahy byla po několik desítek minut uzavřena.