Na Šumpersku vykolejila nad ránem lokomotiva nákladního vlaku

Lokomotiva nákladního vlaku v noci na čtvrtek vykolejila v Bludově na Šumpersku poté, co jeho strojvedoucí vjel na kolej, kam neměl. Odhadovaná škoda je zhruba 140 tisíc korun. Vyplývá to z vyjádření mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřiny Šubové. Nehoda dočasně zastavila dopravu směrem do Postřelmova, mezi Zábřehem na Moravě a Šumperkem jezdily náhradní autobusy.