Tvrdý spor odstartovala slova malého chlapce. „Svěřil se mým rodičům, co s nimi tatínek dělá. Pak se rozjela mašinérie. Syna vyslýchala policie,“ uvedla u soudu Helena K.

Chlapec při výslechu popsal svého otce jako pedofila. Žena ve středu detailně hovořila o tom, co měl její někdejší manžel pětiletému chlapci údajně dělat.

„Vyprávěl (syn) mně o tom, že když se společně sprchovali, tak mu chtěl ukousnout pindíka. Hovořil i tom, že si tatínek hrál s pindíkem jako s harmonikou,“ uvedla žena.

Chlapec přiznal, že ho matka navedla

V její neprospěch ale hovoří znalecký posudek i pozdější slova malého chlapce, který přiznal, že ho matka ke všemu navedla. Podle psychologa má žena sklony k teatrálnosti, přehánění a má hysteriózní rysy. Hovořil i o bájné lhavosti a pomstychtivosti.

„Se závěry znaleckého posudku hrubě nesouhlasím,“ kontrovala Helena K.

Podle kriminalistů chtěla žena přivodit exmanželovi trestní stíhání, aby zabránila styku syna s otcem a zajistila si výhodu při vypořádání majetku. U soudu sdělila, že její manžel měl dluhy z podnikání.

Původně měla žena syna svěřeného do své péče. Právě v tom období podle soudu opakovaně bránila otci, aby dítě viděl, když ho několikrát nepřivedla k předání. Teď už je chlapec v rukou otce.

Právě moment, kdy byl syn matce odebírán, ve středu rozplétal soud. Úřednici, která si v doprovodu policie pro dítě do přišla, měla matka chlapce fyzicky napadnout a vytrhnout jí chomáč vlasů.

Zasahovala i policie

Vše se odehrálo v bydlišti rodičů Heleny K. Situaci ve středu popsal policista Jiří Brož, který se zásahu účastnil. Nejdříve prý rodina dítě schovávala. Útok matky přišel ve chvíli, kdy úřednice chlapce odnášela po schodech.

„Paní zatahala ženu za vlasy. Ta se zastavila. Najednou jsem koukal, že matka dítěte drží v ruce chomáč vlasů,“ uvedl policista. Ten navíc musel držet chlapcovu babičku, která prý hrozila skokem z balkonu. „Byla to fraška, celá ta komedie byla zbytečná,“ dodal muž.

Samotná Helena K. si prý situaci nevybavuje. „Byl to strašný stres. Nedokážu to popsat. Neuvědomuji si, že bych tu ženu tahala za vlasy. Úřednice vynášela syna a on strašně plakal. Chytil se dědy kolem krku a držel se ho jako klíště,“ uvedla žena se slzami v očích.

Soud bude pokračovat v dalších dnech výslechem úřednice.

Obžalované ženě hrozí až několik let za mřížemi. Kromě obžaloby z násilí proti úřední osobě je proti ní navíc vedeno i trestní stíhání za křivé obvinění exmanžela z pedofilie. Bývalý manžel po ní navíc žádá půl miliónu korun jako náhradu za nemajetkovou újmu.