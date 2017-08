Fryč také nesmí osm let vlastnit střelnou zbraň. KS zároveň zamítl odvolání žalobkyně, která požadovala změnu právní kvalifikace z usmrcení z nedbalosti na vraždu.

„Žádný z důkazů nesvědčí o tom, že by obžalovaný chtěl mladíka usmrtit. Okresní soud se s tím jednoznačně vypořádal. Jiná situace je ohledně výše trestu. Pan Fryč byl a i nadále je spořádaný a slušný občan. Z řádného života vybočil pouze v tomto jednom případě. Jeho vinou sice zemřel člověk, ale na druhou stranu, poškozený si za to, co se stalo, mohl do jisté míry i sám. Obžalovaný ho chtěl zpacifikovat jako osobu, která se chovala nepatřičně. Celou situaci vnímal tak, že se cítil ohrožený na životě, a proto reagoval tak, jak reagoval. Shodli se na tom i znalci. Se zbraní ale samozřejmě manipuloval amatérsky. Působit na něj nepodmíněným trestem však není třeba,“ vysvětlil předseda senátu KS Bohuslav Mierva.

Mladík ležel na zemi



Neštěstí se stalo 10. ledna, když hlídka strážníků řešila v noci konflikt skupiny lidí před barem Lumír v centru města. Fryč reagoval na situaci tak, že tasil zbraň a připravil si ji k výstřelu. Při zákroku, kdy mladík již ležel na zemi, manipuloval s nabitou zbraní, až vyšel výstřel. Střela prošla mladíkovi hlavou, zemřel na místě. Druhý strážník na něm v té chvíli klečel.

Fryč, který po incidentu od městské policie odešel, u soudů odmítl vypovídat. V přípravném řízení ale policistům řekl, že vystřelil nešťastnou náhodou. Tvrdil, že když mladíka pacifikoval, na záda mu skočil volně pobíhající pes. Toho prý z něj někdo strhl a on se namířenou zbraní otočil směrem k psovi.

„Někdo mě pak chytil za ruku se zbraní, udeřil jsem ho a pak jsem slyšel výstřel. Ten mě překvapil. Asi mi do ruky někdo strčil. Střílet jsem nechtěl. Je mi to hrozně líto,“ řekl policistům tehdy Fryč.