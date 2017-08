Na podvodníka policii ve středu upozornily dvě seniorky ze Semil. Osmdesátiletou seniorku oslovil na ulici s tím, že ženě nese přeplatek za elektřinu ve výši dvou tisíc korun, a doprovodil ji až k bytu.

„Ve chvíli, kdy žena odemkla dveře a vpustila do bytu svého psa, tam společně s ním vběhnul i falešný energetik. Paní bylo jasné, že tu není něco v pořádku, a začala být ostražitá,“ informovala mluvčí policie Ivana Baláková. Z mužova chováni žena poznala, že je to podvodník. Ten tak urychleně opustil byt bez toho, aniž by něco odcizil.

Druhá žena již tak ostražitá nebyla. Do bytu muže 77letá seniorka pustila v domnění, že je to její syn. V nestřeženém okamžiku, kdy podvodník ženu poslal do obývacího pokoje vypnout televizi, si z bytu odnesl 27 tisíc korun.

Policisté nyní po muži pátrají. „Hledaný podvodník je muž mezi 40 až 50 lety, spíše štíhlé postavy. Má světlé oči a světle hnědé, krátké vlasy. Mluví česky bez akcentu nebo řečové vady. V jedné domácnosti nosil dioptrické brýle, ve druhé nikoli,“ popsala Baláková. Informace o muži mohou lidé předávat policii na tísňové lince 158.