Bylo kolem šesté hodiny odpolední, když se na tísňové lince policie ozval muž z Ostrovského ulice a nahlásil auto plné zakuklenců. „Řidič má v ruce zbraň, vypadalo to jako revolver,“ dodal a dispečerka do ulice hned vyslala tzv. prvosledové hlídky s dlouhými zbraněmi.

„Obzvláště v dnešní době, s ohledem na současné dění, není namístě taková oznámení jakkoli podceňovat, a proto hlídky vnímaly posádku auta jako potenciální nebezpečné pachatele, a tudíž proti ní použili donucovací prostředek hrozba namířenou střelnou zbraní,“ uvedl mluvčí policie Tomáš Hulan.

Muži během chvilky policistům vysvětlili své počínání. Připravovali totiž rozloučení se svobodou pro svého kamaráda a v autě si procházeli scénář akce. Zákon podle Hulana muži neporušili.

„Je namístě vyvstalou situaci vnímat hlavně v kontextu se současným celosvětovým děním. Jakákoli taková situace totiž automaticky spustí mechanismy nastavené bezpečnostními složkami pro řešení mimořádných událostí,“ vysvětlil Hulan.

„V tomto směru si musíme všichni uvědomit, že takovéto nezodpovědné chování může mít, na základě jakékoli maličkosti, dokonce možná i fatální následky. Pokud by totiž k němu došlo na více frekventovaném místě, může být tato situace například spouštěčem pro davovou hysterii,“ upozornil mluvčí.

Střelba v Radotíně



Dvě hodiny po této akci vyjeli policisté k nahlášené střelbě na ubytovně do Radotína. Střelec před jejich příjezdem utekl do lesa a hlídky ho zanedlouho našly. Třiačtyřicetiletý muž nadýchal 3,5 promile a k důvodu svého jednání řekl, že „chtěl umravnit její hlučné obyvatele.” Dále jim kladl za vinu, že určitě mohou za to, že má opětovně vykradenou nemovitost.

Muži hrozí za trestné činy výtržnictví a nebezpečné vyhrožování až dvouletý trest odnětí svobody. Nikomu se naštěstí nic nestalo.