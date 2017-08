„Policisté ve středu odpoledne vyjížděli na Masarykovu třídu, kde se měl v řece Moravě podle telefonického oznámení nacházet tonoucí se muž. Oznamující žena si nejdříve všimla plovoucího batohu na hladině. Za okamžik spatřila ve vodě i muže, kterému se podařilo dostat ke břehu, kde se chytil kamenné zídky,“ řekla Právu ve čtvrtek policejní mluvčí Lenka Vanková s tím, že muž spadl do řeky bez cizího zavinění.

Policejní psovod Jaroslav Vávra, který má na svém kontě záchranu již několika životů.

FOTO: Policie ČR

Jako první podle ní na místě, kde je koryto Moravy sevřeno kamennými zdmi, zasahoval policejní psovod. „Pomocí lana se mu podařilo spustit až k tonoucímu. Muže v řece pak přibližně dalších patnáct minut jistil lany při břehu a poskytoval mu psychickou podporu,“ uvedla mluvčí.

Na místo se pak dostavili se záchranným člunem hasiči, kteří do něj společně s policistou muže naložili, dopravili do bezpečí a předali do péče přivolaným záchranářům. Ti jej převezli k dalšímu vyšetření do Fakultní nemocnice v Olomouci.

Podobný případ před 15 lety



U policejního psovoda Jaroslava Vávry se nejednalo o první případ zachráněného života. Již před patnácti lety v zimě se mu i s jeho služební fenkou Gemou podařilo zachránit život dívence, která uvízla v patnáctistupňovém mrazu ve zledovatělých skalách v Radíkově poblíž Olomouce.

„Letos v únoru se mu rovněž během služby podařilo v Olomouci na soutoku řeky Moravy s Bystřičkou z vody vytáhnout tonoucího člověka. Jeho obětavé pomoci i v době mimo službu se dostalo rovněž muži, který o prázdninách před třemi lety tonul v prostějovském aquaparku,“ připomněla Vanková s tím, že za středeční záchranu lidského života převezme policejní psovod ocenění z rukou ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.