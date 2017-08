Záchranáři byli přivoláni do hotelu na Střížkově kolem půl čtvrté ráno. Sedmatřicetiletý muž si tam stěžoval na bolesti břicha a nevolnosti. Když záchranáři během čtyř minut přijeli na místo, přihlásilo se s dalšími potížemi osm dětí ve věku od 10 do 17 let.

„Na místo byl vyslán inspektor, který následně povolal další záchranáře a speciální vůz Atego, v němž lze ošetřovat více zraněných. Všichni trpěli nevolnostmi, zvracením a bolestmi břicha,“ řekla Novinkám mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Podle ní byli všichni ošetřeni a převezeni na infekční oddělení Nemocnice Na Bulovce. Všichni shodně uvedli, že byli ten večer společně na jídle v jedné z pražských restaurací. Záchranná služba o události informovala hygienickou stanici.