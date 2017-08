„Městský soud v Praze v červnu tohoto roku poslal pravomocným rozsudkem do výkonu trestu odnětí svobody pět osob za výrobu a následný prodej padělaných slitků ze žlutého kovu,” řekl Ibehej.

Podle policejního mluvčího na případu s krycím názvem WOLFRAM pracovali kriminalisté intenzivně několik měsíců. V rámci vyšetřování detektivové narazili na osoby, které nabízeli k prodeji či zástavě slitky žlutého kovu.

Tyto falešné „zlaté cihly“ byly opatřeny ochrannou známkou švýcarské společnosti, sériovým číslem, a dokonce i certifikátem původu. Jejich prodejci tvrdili, že se jedná o 24karátové zlato o váze 250 gramů, jehož běžná prodejní cena se pohybuje okolo čtvrt miliónu korun.

Cihlička byla naplněná wolframovými tyčinkami.

FOTO: Policie ČR

Jednalo se o zdařilé padělky.

FOTO: Policie ČR

„Jednalo se o velice zdařilé napodobeniny vytvořené ze zlatého pouzdra a výplně z wolframových tyčinek,“ poznamenal Ibehej. Noví majitelé padělků tak podle policie neměli šanci podvod odhalit.

Podvodníci je navíc nalákali na výhodnou cenu pohybující se okolo 170 až 200 tisíc korun. Celková škoda po vyčíslení přesáhla 1 milión korun.

Nepodmíněnými tresty v rozmezí od dvou do čtyř let a propadnutím majetku byli potrestáni čtyři muži a jedna žena ve věku 33 až 42 let.