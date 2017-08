„Soud dospěl k závěru, že i při neexistenci přímých důkazů ty nepřímé postačují. Podstata trestného činu byla dle názoru soudu naplněna,“ konstatovala Sýkorová, která tak vyslyšela názor krajského soudu. Kratochvílovi hrozilo až osm let za mřížemi. Rozsudek ale není pravomocný, Kratochvíl se proti němu na místě odvolal.

Státní zástupce Jaroslav Paul v obžalobě tvrdil, že někdejší vysoký politik ANO si u automobilového závodníka Michala Pavlíka objednával fiktivní reklamu pro svou firmu. Měl tak činit proto, aby si snížil daně, čímž prý připravil stát na daních v letech 2006, 2010 a 2011 o celkem 1,6 miliónu korun. „Podle znalce byla cena reklamy předražená. Navíc si obžalovaný ani plnění reklamy nezkontroloval,“ tvrdil státní zástupce. „Žádné služby nebyly plněny, chtěl jen krátit daně,“ přitakala Sýkorová.

Necítí vinu



„Necítím žádnou vinu, nejsou zde nejen přímé, ale ani žádné nepřímé důkazy. Jakmile jsem se dozvěděl, že pan Pavlík je vyšetřován policií, spolupráci s ním jsem přerušil a o reklamě u něj jsem už nechtěl ani slyšet,“ hájil se Kratochvíl.

Závodníka Pavlíka pražské soudy poslaly na šest let do vězení za krácení daně. „Při uzavírání smluv jsem neměl pochybnosti, že by se mohlo stát něco nad rámec zákona. Vždy po reklamě se nám navýšil obrat. Když mě navíc upozornili na nesrovnalosti z finančního úřadu, uhradil jsem daň i pokutu. Celá věc postihla mě jako osobu i mou firmu,“ upozornil Kratochvíl.

Počátek kauzy přišel vhod Kratochvílovým oponentům z hnutí ANO. Spory kolem jeho osoby měly před dvěma lety za následek politickou krizi na brněnském magistrátu, neboť ANO jej vyzývalo k odstoupení z funkce radního, jenž měl na starosti mimo jiné městské firmy s miliardovým obratem, s odůvodněním, že špatně pracuje. Kratochvíla nakonec ANO vyloučilo ze svých řad a politik pak na pozici radního rezignoval. Praktiky při svém vyloučení z ANO přirovnal k padesátým letům.