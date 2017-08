„Vyhověli jsme státní zástupkyni, která navrhovala uložit zabezpečovací detenci," uvedla mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci. Dodala, že rozhodnutí zatím není pravomocné, protože muž si ponechal lhůtu pro případné podání stížnosti k vrchnímu soudu.

Vražda ve Strašnicích se stala ráno 12. května. Z usnesení vyplývá, že padesátiletý muž s vysokoškolským vzděláním si na manželku přichystal nůž, když odjela s dětmi do školy. Policistům později řekl, že usmrcením ženy chtěl předejít tomu, že ho otráví. Věřil, že "tím všechny vysvobodí a vyřeší tím i jejich dlouhodobé problémy".

Byl v léčebně



Když se žena vrátila domů, zaútočil na ni hned za vchodovými dveřmi a zasadil jí celkem 53 bodných ran. Poté sám zavolal na tísňovou linku 158 a udal se.

Z posudku znalců, kteří zkoumali mužův psychický stav, plyne, že muž byl v minulosti opakovaně hospitalizován v Bohnicích. Dlouhodobě se léčil také ambulantně, přičemž odmítal léčbu psychofarmaky.

Trpěl chronickou duševní poruchou s bludy, přičemž bezprostředně před činem se jeho chorobná vztahovačnost, žárlivost a pocity ohrožení ze strany manželky výrazně zhoršily. O tom, že usilovala o jeho život, je stále přesvědčen.

Pokud by byl muž příčetný, hrozilo by mu vzhledem ke způsobu, jakým čin spáchal, 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest včetně doživotí.