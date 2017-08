S o pět let mladším Tunisanem se žena seznámila v roce 2010. Počáteční idylka se postupně měnila v noční můru. „Nepřispíval na domácnost, celou dobu mě podváděl, lhal a okrádal,“ uvedla žena u výslechu. To ale nebylo zdaleka nejhorší.

Podle obžaloby obviněný muž partnerku ponižoval a choval se k ní nadřazeně. Hádky kvůli jeho chorobné žárlivosti zpravidla končily jejím fyzickým napadením. „Tlačil mi prsty do očí, držel nůž u krku a strkal hlavu do záchodové mísy,“ popsala vyšetřovatelům žena chování svého druha. „Bylo hrozné vidět ten jeho nepřítomný výraz,“ dodala.

Měla strach



Několikrát se s ním chtěla i rozejít. „Snažila jsem se mu vysvětlit, že u nás se tímto způsobem k ženám nechová. Vždycky se omluvil, že už to bylo naposledy. Já ho vzala zpátky. Tak to šlo dokola,“ pokračovala žena. Na policii se bála jít. Měla strach, aby jí neublížil. „Pořád to oddalovala, poradila jsem jí, aby si na mobil vyfotila modřiny. Pak to šla oznámit,“ uvedla jedna z jejích kamarádek.

Podle znalců netrpí cizinec žádnou duševní poruchou. Shodli se na tom, že protiprávní jednání je projevem jeho narcistické a emočně nestabilní povahy se sklonem k impulzivnímu jednání. „V přehnané žárlivosti není schopen sebereflexe,“ stojí v posudku.

U poškozené psychiatři upozornili na to, že v důsledku příkoří se dostávala do stresu, který se snažila zvládnout sama bez odborné pomoci.

Zcela se podvolit jeho názorům

Státní zástupkyně shrnula, že obviněný se na své družce dopouštěl po delší dobu jednání, kterým se snažil ovlivnit její psychiku do té míry, aby se zcela podvolila jeho názorům na partnerské soužití.

Podle informací Práva byl Tunisan v České republice už jednou ženatý. Manželka mu ale asi dva roky po svatbě zemřela na infarkt. Policie tehdy neprokázala, že by její smrt souvisela s týráním. V roce 2009 dostal u soudu tříletou podmínku za loupež téměř 40 tisíc korun v herně v Sušici.

„Dohnaly mě k tomu dluhy, které mi zbyly po smrti mé ženy. Pořád jsem přemýšlel, jak peníze vrátím. Byla to velká chyba,“ kál se tehdy se slzami v očích před soudem. Po rozsudku poděkoval za šanci, kterou dostal, s tím, že se z jeho strany jednalo o ojedinělý úlet.