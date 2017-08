Čtyřicetiletý muž podle obžaloby loni v srpnu na dálnici D1 na výjezdu z Prahy vybržďoval svým Fordem Transit osobní auto, ve kterém jel jeho tříletý syn se svou matkou. „Opakovaně, náhle a bezdůvodně snížil rychlost jízdy a začal brzdit,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Radka Miclíková. V jednu chvíli donutil podle spisu auto snížit rychlost až na osm kilometrů za hodinu.

Celé jednání obžalovaného trvalo zhruba patnáct kilometrů, muž během toho údajně i volal matce svého syna a vyhrožoval jí, že to „do nich napálí“. Miclíková jeho jízdu označila za úmyslnou, riskantní a bezohlednou. „Obžalovaný musel vědět, že svým úmyslným jednáním může zapříčinit havárii nebo dopravní nehodu, k čemuž nedošlo pouhou shodou okolností,“ řekla žalobkyně.

Za pokusy o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci hrozí muži až dvanáctiletý pobyt ve vězení.

Rozbité okno

Obžalovaný svou vinu jednoznačně odmítl. Podle něj šlo o cílenou provokaci. „Viděl jsem, jak z vozu přede mnou vyletěl nějaký předmět a rozbil mi čelní sklo. Předjel jsem ho, začal jsem troubit a dával mu znamení, aby zastavil,“ popisoval situaci obžalovaný.

„Během toho jsem si všiml, že ten řidič mi je nějaký povědomý. Nicméně řidič nezastavoval, tak jsem reagoval na tu situaci – objel jsem ho z druhé strany a všiml jsem si, že v autě sedí (poškozená) a můj syn,“ dodal. V tu chvíli ho prý napadlo, že rozbité sklo nemusela být náhoda. „Odlítlo jim něco? Hodili to schválně?“ ptal se sám sebe. Opět tedy auto předjel a troubením se snažil řidiče upozorňovat, že se něco děje. „Bez toho, co by se dalo považovat za nějaké vybržďování,“ upozornil soud obžalovaný. „Řidič to ignoroval. Normální člověk, který má čisté svědomí, zastaví a zeptá se co se stalo, nic takového se nedělo,“ dodal.

Obžalovaný během toho volal do auta matce svého syna a prý jí jen stihl říct, že mu rozbili sklo a ať z dálnice sjedou, než mu telefon položila. Po chvíli toho nechal a odjel za svými povinnostmi, s tím, že pět tisíc za přední sklo zaplatí sám. „Cíleně mi poškodili vůz, aby mě vyprovokovali,“ uzavřel obžalovaný.

S matkou svého syna žil podle svých slov asi deset let, v současnosti se s ní soudí o péči o syna. Aktuálně platný rozsudek podle něj rozhodl o střídavé péči. Od rozsudku se prý jejich vztahy změnily.

„Dochází k opakovanému nepředávání syna v termínech, kdy má docházet k předání syna. Opakovaně porušuje rozsudek,“ stěžoval si. Podle něj se ho řidič – údajně partner babičky jeho syna – s ženou snažili vyprovokovat. „Hodili mi něco do auta, aby mě vyprovokovali k nějakému jednání, které pak někdo vyhodnotí jako porušení zákona,“ konstatoval obžalovaný.

S kamerou nepočítal

Pocit, že to celé byla náhoda, ale neměla ani matka syna obžalovaného. Podle ní jsou jejich vztahy od rozchodu problematické, muž velmi často syna nevrací ze střídavé péče, jezdí si pro něj, kdy ho nemá mít a podobně.

„Nechce se mi věřit, že to celé byla náhoda. Na dálnici se vedle nás objevil velký transit, ještě jsem synovi říkala: Hele táta, zamávej. Viděla jsem ale, že má (obžalovaný) rozzuřený obličej a cosi gestikuluje. Do telefonu řval, že to do nás napálí. Říkala jsem mu: Zbláznil ses? Vždyť tady máme malý dítě,“ vzpomínala poškozená na incident. Podle ní se obžalovaný o nějakém poškozeném skle se rozhodně nezmiňoval, ani další měsíce poté.

„Mám zato, že to bylo celé chladnokrevné a promyšlené. Nepočítal s tím, že máme v autě kameru, protože těch jeho agresívních činů bylo za ta léta hodně, ale nebylo to jak dokázat,“ uvedla u soudu bývalá partnerka obžalovaného. Když ještě byli spolu, zažila prý, že obžalovaný vybržďoval i kamión, i když jeli v autě s devítiměsíčním synem.

I řidič osobního auta situaci viděl poněkud jinak než obžalovaný. Transit se podle něj zničehonic objevil na pravé straně auta a snažil se je předjet, když se mu to podařilo, šlápl prý na brzdu.

„To se vidí jen ve filmech. Bylo to připravené jako zlikvidovat posádku vozidla, nic jiného v tom nevidím. Šlo mu jenom o to nás vybourat. Nic jiného,“ prohlásil řidič osobního vozu.

Podle znalců je obžalovaný psychicky v pořádku, jednal prý v prostém afektu v důsledku nevyrovnaných vztahů s matkou svého syna.