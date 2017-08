„Dostali jsme výzvu k pádu nezletilé dívky z výšky vyšší než osm metrů. Při příjezdu jsme zjistili, že zranění byla neslučitelná se životem. Posádka v podstatě ani nezahajovala poskytnutí první pomoci,“ uvedl mluvčí karlovarské krajské záchranky Radek Hes.

„Na místo byl povolán koroner,“ dodal mluvčí záchranky. „Policie tragickou událost prověřuje,“ uvedl mluvčí karlovarské krajské policie Daniel Dvořák, podle kterého jsou předmětem prověřování okolnosti pádu. „Vzhledem k věku dítěte nebudeme poskytovat žádné další informace,“ dodal policejní mluvčí.

Skála nad cyklostezkou



Podle informací Práva došlo k pádu školačky ve večerních hodinách v lese na jedné z mnoha skal nad cyklostezkou vedoucí podél řeky Ohře ve směru z Lokte nad Ohří na Královské Poříčí.

„Je to obrovská tragédie,“ uvedl zástupce loketského starosty Petr Zahradníček (TOP 09). „Dětem, které si nehrají s mobilem, ale běhají po lese, je těžké zakázat, aby nevlezly na nějaký kámen. Strašně nás to mrzí, všechny nás to tady zasáhlo,“ pokračoval Zahradníček.

„Technicky s tím ale lze těžko něco dělat, prakticky to nelze. V okolí města jsou stovky skal a není možné je všechny potáhnout nějakými sítěmi a znepřístupňovat je,“ uzavřel místostarosta.