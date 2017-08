O to víc jsou rodiče v šoku ze zločinu, kvůli němuž jejich nevyléčitelně nemocný syn skončil v sobotu ve vazbě.

V patnácti letech u jednoho z obviněných mužů lékaři diagnostikovali Friedreichovu ataxii, což je nevyléčitelné degenerativní onemocnění nervové tkáně v oblasti mozečku, jenž řídí motoriku a rovnováhu.

Další z mladíků, obviněných z úmyslného zapálení vzácného kostela v Třinci-Gutech. Podle otce má na jeho činu podíl nemoc.

Přestože nemoc nemá podle lékařů vliv na inteligenci, může se velmi negativně podepsat na psychice. A právě tím si rodiče vysvětlují čin svého již dospělého syna, který se pohybuje jen pomocí hůlky.

Další ze dvou mladíků, kteří jsou obviněni ze zapálení vzácného kostela v Třinci-Gutech

„Nemůžu spát“



„Je možné, že to má z té těžké nemoci. Muselo se to nějak projevit. Snažil se s tím bojovat, ale nepomohly mu ani lázně, nemoc se pořád zhoršovala. Přidalo se i onemocnění srdce. Myslím si, že se z té nemoci zbláznil. Jinak tomu nerozumím, nemůžu spát a myslím na to doslova každou minutu,“ řekl otec.

Když si policie přišla pro jeho syna a když rodičům oznámila, že Honza je jedním ze tří údajných žhářů, kteří za pomoci čtyř plastových lahví naplněných benzinem zničili dřevěný kostel v Třinci-Gutech, byl z toho v šoku.

Kostel v Třinci požár zcela zničil.

„Byl to blesk z čistého nebe, absolutně to nechápu. V životě bych do kluka neřekl, že by mohl udělat něco špatného, natož tak hrozného,“ řekl otec.

Dodal, že vlivem nemoci, která u chlapce propukla během dospívání, ztratil jeho syn řadu kamarádů a uzavřel se doma. Většinu času trávil v dětském pokoji. V příštím roce měl maturovat na střední dopravní škole, místo toho stráví čtvrtý ročník zřejmě ve vazbě, kde bude čekat na soudní proces.

„Pokud nebyl ve škole nebo na rehabilitacích, seděl v pokojíčku. Nepil, nekouřil, za celý červenec byl venku snad dvakrát nebo třikrát. Proto jsme byli docela rádi, když se někdy šel provětrat. V tu noc, kdy došlo k požáru, jsme vůbec nevěděli, kam jde. Neříkal nám to, vždyť už je plnoletý,“ řekl otec.

„Ty kluky, se kterými to prý udělal, jsem v životě neviděl ani o nich neslyšel. Vůbec nevím, jak se s nimi dal dohromady,“ dodal.

V třinecké části Guty shořel dřevěný kostel z 16. století. Významná památka byla prakticky zničena.

Lidé z ulice, kde jeden ze žhářů bydlí, se shodují, že jde o spořádanou rodinu. „Mají pět dětí, které jsou velmi slušně vychované. Nejstarší dcera už je také dospělá a studuje vysokou školu. Jsme z toho opravdu všichni špatní a rodiče litujeme,“ řekla Právu jedna ze sousedek.

Možná se mstil

Další soused se domnívá, že chlapec se svou účastí na útoku na kostel mohl snažit mstít Bohu za svoji nemoc. Sice nebyl tím, kdo zápalné lahve hodil, protože kvůli své nemoci vyčkával v autě, nicméně mu hrozí úplně stejný trest jako tomu, kdo lahve hodil, protože podle obvinění velmi dobře věděl, kam a proč jede.

„Je možné, že prosil Pánaboha, aby mu od nemoci ulevil, a když pomoc nepřicházela, něco se v něm zlomilo. Je mi jasné, že je to spekulace, ale jiný důvod, proč mohl spáchat takovou věc, nikoho z nás opravdu nenapadl,“ dodal soused.

Otec jednoho ze žhářů nakonec na dotaz, zda je připraven na to, že jeho syn možná stráví mnoho let ve vězení a zřejmě se bude muset v případě odsouzení spolupodílet na úhradě škody, takže si v podstatě zničil život, pokrčil rameny: „Trest si samozřejmě zaslouží, to je jasné. Zničil život nejenom sobě, ale i svým blízkým, je to fakt hrůza.“