Už uvažovala, že skočí pod vlak. Nakonec se po téměř roce odhodlala partnera udat policii. Tyrana soud poslal do vazby, ve vězení může skončit až na osm let. „S podobným případem jsem se dosud nesetkal,“ řekl Právu advokát a zmocněnec poškozené Rostislav Netrval.

Znalci potvrdili, že se u poškozené rozvinul syndrom týrané ženy, který přerostl v posttraumatickou stresovou poruchu v důsledku závažného životního traumatu. Je v péči psychiatrů a podle nich potrvá léčení delší dobu.

Obviněný muž podle spisu manželku nejprve psychicky zmanipuloval tak, aby si nevěřila a vinu dávala jen sobě.

Nařídil, jak se má oblékat



„Špatně uklízíš, nádobí není dobře umyté. Nezhasínáš světlo, necháváš téct zbytečně vodu. Nic neumíš, jsi k ničemu,“ vytýkal neustále ženě.

Později ji začal nařizovat, jak se má oblékat. Z šatníku dokonce vyřadil věci, co by jí podle jeho názoru mohly slušet. Sama nesměla ven, zamykal ji v bytě a z mobilu vymazal všechny její kontakty. Určoval také, kdy a kam má chodit nakupovat.

„Vyhýbala se nám. Působila jako chudinka, chodila se skloněnou hlavou a nekomunikovala. Bylo patrné, že je na tom muži závislá a on ji ovládá,“ shodli se sousedé. Podle nich docházelo mezi manželi každý den k hádkám. „Z bytu bylo slyšet, jak jí ten muž nadává, křičel tak nepříčetně, že mu chvílemi nebylo ani rozumět,“ dodali svědci.

Podle vyšetřovatelů musela žena často snášet i fyzické útoky. „Mlátil ji rukou do hlavy a kopal do rozkroku. Dostal ji tak do stavu, kdy se mu zcela podvolila a plnila jeho příkazy,“ konstatovali policisté.

Jeden z útoků žena popsala následovně: „Povalil mě na zem a sekerou bouchal do podlahy těsně u mé hlavy. Pak mě zvedl, odtáhl do koupelny a hlavou praštil o dlaždice. Nakonec přinesl lopatu, ať si sama vykopu hrob.“

Po asi pětiměsíční známosti obviněný muž ženu přinutil ke sňatku. „Bránila se tomu, ale bála se jeho výhrůžek. Děsil ji tím, že na ni pošle kamarády, aby ji znásilnili. A až toho bude mít dost, tak ji přiváže řetězem v lese ke stromu a nechá tam chcípnout,“ tvrdí policie.

Několikrát už byla žena na odchodu ze společné domácnosti, pokaždé však podlehla jeho hrozbám a zůstala. „Přemýšlela jsem o sobě jako o bezcenném kusu hadru, přála jsem si, abych se druhý den už neprobudila. Vážně jsem také přemýšlela, že skočím pod vlak,“ uvedla poškozená ve své výpovědi.

Není nemocný, má takovou povahu

Obviněný muž jakékoliv násilí vůči manželce popřel. „Trpěla tím, že najednou z ničeho nic upadla. Třeba se i pomočila a přestalo jí bít srdce,“ tvrdil Milan B. Rozhodnutí uzavřít manželství prý podle něj vzniklo u obou spontánně. „Zeptala se mě, jestli si ji vezmu, a já souhlasil,“ uvedl muž u výslechu.

Znalci u něj neshledali žádnou duševní poruchu. „Jeho jednání není dáno chorobou, ale povahou. Jedná se o osobnost s paranoidně-schizoidními rysy. Je u něj patrná tendence k manipulování, trpí výraznou emoční labilitou a impulzivitou. Výrazným rysem je i neochota se podřizovat,“ stojí v závěru znalců.

Právo zjistilo, že obviněný má v trestním rejstříku 11 záznamů. Naposledy byl odsouzen v březnu za nebezpečné pronásledování jiné ženy a dostal podmínku.