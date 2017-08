Vše začalo před více než deseti lety. „Svou ženu dlouhodobě fyzicky a psychicky napadal i za přítomnosti nezletilých dětí. Manželku napadl i v době, kdy byla těhotná. Děti opakovaně vyhazoval z domu, dceru například povalil na zem tak prudce, že se bouchla hlavou o kameny a utrpěla otřes mozku,“ prohlásil státní zástupce.

Zle podle obžaloby invalidní důchodce zacházel hlavně se dvěma manželčinými dětmi z prvního manželství. „Hoch musel své sestře nadávat, polévat jí vodou postel, rozbít jí o hlavu syrové vejce. Do obou kopal, hocha hodil do kontejneru na odpad, dívku bil do obličeje, až jí tekla krev, a tahal ji za vlasy. Ta se nakonec pokusila o sebevraždu pomocí léků,“ dodal žalobce.

Děti říkaly, že když chtějí jít ven, tak musí ublížit sobě nebo psovi. manželka obžalovaného

Obžalovaný sám před soudem sveřepě trval na tom, že se nic z obžaloby nestalo, naopak vše je prý jen komplot připravený jeho ženou. „Nic z toho není pravda. Manžela mi několikrát opakovaně vyhrožovala, že se mi pomstí za to, že jsem jejím dětem z prvního manželství zrušil trvalý pobyt u nás doma, prý je na tom s dětmi domluvená. Žena je navíc zdravotní sestra, takže je to i pomsta za to, že jsem inicioval šetření na vynášení informací o zdravotním stavu pacientů z její nemocnice,“ prohlásil u soudu muž.

Obžalovaný u soudu

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Dítě spalo přede dveřmi



Ženě prý činil, co jí na očích viděl, a ani s dětmi z prvního manželství podle svých slov neměl až do jejich puberty problém. „Kluk se pak chytil party, u holky se kluci sázeli, jak rychle se s nimi vyspí. Druhé dceři jsem dal facku jen jednou, když jsme se pohádali o jejího kocoura,“ vysvětloval.

Podle mužovy manželky se vše začalo horšit několik let po svatbě. „Začaly se dít divné věci, děti třeba říkaly, že když chtějí jít ven, tak musí ublížit sobě nebo psovi. Nechtěla jsem jim to věřit, syn se ale svěřil i psycholožce. Když se syn zpozdil venku, musel přespat přede dveřmi nebo ve sklepě našeho paneláku, nepustil ho totiž domů. Kromě napadání vyhrožoval, že podpálí naši chatu, že si prý mám udělat ještě fotku, ať mám nějakou památku,“ prohlásila u soudu žena.

Na čí stranu se přikloní senát v čele s Tomášem Kurfiřtem, by mělo být jasnější po výslechu dalších svědků a znalců.