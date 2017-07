Členové skupiny původně čelili obžalobě za těžké ublížení na zdraví ze zavrženíhodné pohnutky, u hlavního útočníka Tomáše Robela však soud shledal, že se dopustil pokusu vraždy a odsoudil ho k 12 letům.

Organizátor a mozek akce Martin Malý dostal devítiletý trest, spolupracovníka Malého Vlastimila Soukupa poslal soud na 8 let do vězení, Tomáše Volka na 6 let a Martina Zajíčka na 3 roky.

Kvůli uloženým vysokým trestům poslal soud Malého a Soukupa krátce po vynesení rozsudku také do vazby. Soud nepřijal jejich nabídku finanční záruky. Oba muži si proti vazbě podali stížnost.

Bránil se z bagru, utéct už nedokázal nepodařilo



Napadení svého soka v lásce měl Malý zorganizovat loni v září. Požádal svého blízkého známého Vlastimila Soukupa, aby za finanční odměnu zajistil fyzické napadení 39letého muže. Chtěl, aby dostal „lekci“ kvůli malého bývalé přítelkyni.

Soukup se podle soudu sešel s obviněným Tomášem Robelem, kterého požádal, aby za finanční odměnu zajistil napadení poškozeného a upřesnil mu čas a místo, kde by k napadení mělo dojít. Robel měl poté s nabídkou oslovit Radka Volka a Martina Zajíčka, kteří s ní souhlasili.

K útoku došlo loni 14. září, kdy Zajíček Robela a Volka odvezl do lesa v katastru obce Rybniště, kde jejich vyhlédnutá oběť pracovala s bagrem na stavbě cyklostezky. Robel muži hrozil baseballovou pálkou, ten ho ale srazil lžící bagru. Potom měl Volek kovovou tyčí rozbít sklo u bagru.

Když poté napadený muž od bagru utíkal, doběhl jej podle soudu minimálně Tomáš Robel a se slovy „teď se posereš“ ho napadl údery přinesenou baseballovou pálkou. Zda se na bití poškozeného muže podílel i Volek, nebylo podle soudu jednoznačně prokázáno.

Robel měl dostat od Malého částku ve výši minimálně 50 tisíc korun. Z ní měl dát Volkovi částku 25 tisíc a Zajíčkovi částku 10 tisíc korun.

Vlastimila Soukupa (vpředu) a organizátora napadení Martina Malého poslal soud krátce po vynesení rozsudku do vazby.

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Napadený muž utrpěl otřes mozku, řadu pohmožděnin, krvácení nad tvrdou plenu mozkovou, zlomeninu spánkové kosti i tržné rány. U bagru ho našel ležet jeho zaměstnavatel. Ve vážném stavu skončil v ústecké Masarykově nemocnici.

Podle znalců Robel oběť střední až větší silou třikrát praštil do hlavy, čímž mu mohl způsobit zranění, která by mohla skončit mužovou smrtí.

„Jsme přesvědčeni, že Robel vybočil z dohody spolupachatelů a jeho jednání mohlo vést ke smrti poškozeného,“ řekl předseda senátu Jan Michánek. Právě proto soud jeho jednání kvalifikoval jako pokus vraždy.