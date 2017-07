Když ho kontaktovali strážníci a upozornili ho, že jde o přestupek, odvětil, že se ničeho špatného nedopustil, a ujel.

Strážníci proto případ předali na odbor dopravy, kde řidiči hrozí pokuta minimálně 1500 korun.

„Tvrdil, že je to jeho věc, ničeho se nedopustil a nehodlá nic řešit. Poté sedl za volant a z místa drze odjel. Kdyby to neudělal, téměř jistě by se událost vyřešila domluvou,“ informovala ve středu mluvčí opavské městské policie Petra Wittek Stonišová.

Pro Právo dodala, že hlavně ujetím z místa činu si řidič nadrobil, protože zákon hovoří jasně.