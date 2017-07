Incident se odehrál loni v září v Dýšině u Plzně. Podle státní zástupkyně Jany Cimické šestadvacetiletý Marek Valášek chytil o osm let mladšího Víta V. kolem krku do tzv. kravaty a upadl s ním na zem, přičemž následkem toho došlo ke zlomenině kotníku poškozeného.

Předmětem sváru se stalo video zveřejněné Vítem V., na kterém je obnažená dívka. „Přišlo mi ubohý, že si nabírá sledovanost na tom, že zveřejňuje fotky nahých holek. To jsem mu vyčetl jako reakci na jeho tvorbu. On mi začal vyhrožovat, zveřejnil mé telefonní číslo a šířil po internetu fotomontáž, na které jsem nahý,“ prohlásil Valášek, který na internetu vystupuje pod pseudonymem Datel.

Za Vítem V. se rozjel ze 150 kilometrů vzdáleného Městce Králové podle svých slov proto, aby se přesvědčil, zda by byl jeho sok schopen splnit výhrůžky v reálu. „Psal mi, že mě sundá, že mi rozbije hlavu o obrubník. Tak jsem chtěl zjistit, jestli udělá, co mi napsal, a nebo je to jen srab za klávesnicí,“ uvedl Valášek.

Průběh rvačky natáčela Valáškova přítelkyně.

FOTO: Archiv Marka Valáška

Při osobním setkání si nejprve vyměňovali názory. „Píšeš mi takovej vzkaz, tak já tady čekám, až mi rozbiješ hubu,“ říká Valášek do očí Vítu V. na videonahrávce, kterou z jejich konfrontace pořídila Valáškova přítelkyně. Mladší z youtuberů kontroval: „Já jsem natočil nějaké video a ty jsi neměl právo se do toho s*át.“ Když Valášek se slovy: „Jdu do pr*e, na toho debila nemám čas“ odchází, Vít V. ho chytil za loket. „Nebudeš na mě sahat,“ zakřičel Valášek, protivníka vzal do kravaty a společně spadli na zem.

„Měl jsem strach, že mi něco udělá, proto jsem ho chytil za krk. Pak se nám nějak zamotaly nohy a spadli jsme na zem. Tam jsem ho ještě několik vteřin držel a upozornil ho, ať už na mě nesahá,“ vypovídal před soudem Valášek. Že protivníkovi způsobil tak těžké zranění, neměl tušení. „Viděl jsem, že když odcházel, tak kulhal. Křičel na mě, že jsem zm*. Co se mu stalo, jsem zjistil až později z jeho videa, kde má vidět nohu v sádře a komentuje to tím, že půjde na policii a že ze mě vytříská peníze,“ dodal Valášek.

Hodil se mnou na zem a šlápl mi přitom na kotník. Nemohl jsem se pak ani zvednout, nešlo to. Vít V.

Že si s Valáškem veřejně vyměňovali názory, kde padaly nadávky i výhrůžky, u soudu připustil i Vít V. „Pak když za mnou přijel do bydliště, řekl jsem mu, že ho nechci napadat. Pořád mluvil hlavně do kamery, pořád mě osočoval. Tak jsem k němu přišel, chytil ho za ruku a požádal ho, jestli může přítelkyně vypnout kameru, abychom si to vyříkali bez toho natáčení,“ popisoval Vít. V., co předcházelo fyzickému konfliktu.

V tu chvíli ho prý Valášek chytil kolem krku. „Hodil se mnou na zem a šlápl mi přitom na kotník. Nemohl jsem se pak ani zvednout, nešlo to. Odbelhal jsem se domů a otec mě odvezl do špitálu,“ pokračoval 18letý youtuber.

Ve své výpovědi dále tvrdil, že měl pocit, jako by ho chtěl Valášek vyprovokovat k fyzickému ataku. „Kvůli tomu to také točil. Lidi mají rádi násilí a rádi se na to koukají,“ vysvětlil soudu s tím, že Valášek hned také video zveřejnil a má už přes milión shlédnutí.

Soud bude pokračovat výslechy svědků.