Muž, který se v jiném případě zpovídá z vraždy svého otce a také jeho manželky, jakoukoliv vinu odmítá. Tvrdí, že se stal obětí komplotu policie, která je na něj zaměřena z předchozího případu. Výpověď korunní svědkyně Gabriely Svozilové, z níž obžaloba vychází, policie podle něj zmanipulovala a zfalšovala.

„Nejprve plánoval sražení příbuzné osobním autem. Poté uvažoval i o tom, že jí po známém pošle otrávenou bonboniéru. Nakonec se rozhodl pro její ubití při procházce se psem. Vraždit jsem měla já. Na jeho pokyn jsem si opatřila paruky a také ocelovou trubku a hmoždíř, z čehož chtěl vyrobit vražedný nástroj – palcát. Zároveň se také chystal nastražit falešné stopy, aby policii, až bude vraždu tety vyšetřovat, zmátl,“ uvedla u KS Svozilová s tím, že když jí došlo, že Nárožný vše myslí vážně, utekla od něj.

„Nejsem vrah. Měla jsem však strach, co se mnou udělá, když odmítnu. Tak jsem od něj odešla,“ vysvětlila svědkyně.

Pavel Nárožný u olomouckého krajského soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

S Nárožným se seznámila přes internet. „Byla jsem v tíživé situaci, na ulici, a on mi nabídl pomoc, že u něj mohu bydlet, a tak jsem to na začátku roku 2015 přijala,“ řekla Svozilová. Jejich společné soužití do doby, než pochopila, co po ní Nárožný chce, bylo podle ní harmonické.

Dokonce se oddávali i sexuálním sadomasochistickým hrátkám. „Role jsme střídali. Pro mě to byl experiment. On byl v tomto směru profík. Měl rákosky, bičíky, různé oblečky a další šidítka,“ prohlásila žena, která obžalovaného opustila na konci roku 2015.

Policii vše řekla poté, co ji zadržela, když ji Nárožný obvinil z krádeže 17 tisíc korun. „Vzala jsem mu jen asi 5500 korun, to abych od něj mohla utéct,“ dodala Svozilová. Obžalovaný už dříve její věrohodnost zpochybnil. „Nepracuje, krade a lže. Říkala, že je chudák. Vyhodili ji z práce. Prý ji týrali a znásilňovali nejprve otec a později i otčím. Matka ji zase využívala jako bílého koně. Já jí uvěřil, rozhodl jsem se, že jí pomohu, a vzal jsem ji k sobě domů. To však byla chyba. Kvůli tomu teď tady stojím,“ tvrdil tehdy Nárožný.

Teta mu překážela v domě



Znalci však v úterý její výpověď označili za věrohodnou. „Není nic, co by proti tomu svědčilo,“ konstatoval například psycholog Zdeněk Kolařík. Podle obžalovaného však znalci v době vypracování posudků neměli k dispozici všechny podklady, které jsou nyní ve spise. „Je možné, že budeme požadovat doplnění posudků,“ připustil předseda senátu Aleš Vašků.

Podle žalobce Jakuba Grmely připravoval Nárožný usmrcení tety proto, že ji vnímal jako překážku v užívání domu, kde sám bydlel a kde se dvojnásobná vražda stala. Do domu po zavražděném otci v ulici U Žebračky se nastěhoval po propuštění z vazby i se svou matkou, která později zemřela. Teta byla opatrovnicí věcí po zavražděném bratrovi, otci Nárožného.

Impulsem pro přípravu vraždy tety mělo být usnesení soudu z podzimu roku 2015, jenž nařídil vyklizení nemovitosti. Nárožný zároveň čelí obžalobě z vraždy svého otce a jeho manželky. Jejich těla se nikdy nenašla, soud je prohlásil za mrtvé. Před soudem v této kauze stojí od roku 2011. Z dvojnásobné vraždy se ho dosud nepodařilo usvědčit. Olomoucký KS ho už třikrát zprostil obžaloby, vždy však rozhodnutí zrušil olomoucký vrchní soud. Naposledy loni v dubnu, kdy případ předal jinému senátu. Kauzu má nyní na stole ostravský KS. Ve věci dosud nerozhodl.