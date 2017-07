Muži za únosy podnikatelů dostali od soudu pět až 14 let vězení

Krajský soud v Hradci Králové ve čtvrtek poslal na pět až 14 let do vězení čtyři muže souzené kvůli únosům podnikatelů. Podle spisu v roce 2016 do Čech zavlekli podnikatele ze Slovenska, o rok dříve tři z nich unesli a mučili podnikatele Karla Taubeho, který při tom z nezjištěné příčiny zemřel. Rozhodnutí není pravomocné. Informoval o tom mluvčí hradeckého soudu Jan Kulhánek.