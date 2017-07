K útoku došlo v sobotu 8. července ve stanici metra Karlovo náměstí. Útočník tam napadl kolemjdoucího, který zrovna psal na mobilu textovou zprávu. Srazil ho znenadání pěstí, ukradl mu telefon a spolu s dalším mladíkem, který celý incident natáčel na svůj mobil, utekli z metra. [celá zpráva]

Kriminalistům se podařilo vypátrat oba mladíky ve věku 18 a 19 let. Staršímu z nich hrozí za napadení v případě prokázání viny až 10 let vězení, druhý mladík může za to, že nebránil útoku, strávit za mřížemi až tři roky.

S dvojicí se pohybovala i dívka, kterou ovšem policie vede jen jako svědka, jelikož nebyla loupeži přítomna.

„Nicméně k její osobě kriminalisté zjistili, že se jedná o chovankyni diagnostického ústavu, ze kterého utekla, a od května je osobou pohřešovanou. Proto ji po provedení nezbytných úkonů policisté předali pracovníkům zmiňovaného diagnostického ústavu,“ prohlásil k případu mluvčí policie Tomáš Hulan.

Mohl se dopustit i dalších krádeží

Osmnáctiletý mladík je stíhán na svobodě. Na devatenáctiletého mladíka byl podán návrh na uvalení vazby. Pravděpodobně se nejedná o jeho první incident.

„Podstatné také je, že prošetřováním kriminalisté zjistili skutečnosti, které vypovídají o tom, že se devatenáctiletý mladík mohl už dříve dopouštět další trestné činnosti. Mohlo se jednat buď o další loupežná přepadení, nebo například kapesní krádeže,“ informoval o průběhu vyšetřovaní Hulan.

Z toho důvodu policisté žádají každého, kdo se stal obětí mladíka, aby se přihlásil prostřednictvím linky 158.